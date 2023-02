MICHAEL Kors umumkan kampanye Musim Semi 2023 untuk MICHAEL Michael Kors dan Michael Kors Mens, yang dibintangi oleh Bella Hadid, Felice Van Noordhoff, Sacha Quenby, He Cong, Jill Kortleve, Alton Mason, Baptiste Radufe, dan Parker Van Noord, yang dipotret oleh fotografer Lachlan Bailey.

Merangkul semangat petualang West Coast, Bella Hadid, Alton Mason, dan teman-temannya menjelajahi urban oasis dengan segala hal, mulai dari jet pribadi dan helikopter hingga mobil sport mewah. Gambar yang diabadikan oleh Bailey menggambarkan gaya hidup Los Angeles yang memikat.

Kampanye tersebut didampingi dengan sebuah film pendek oleh sutradara dan sinematografer Matt Baron, dibintangi oleh Bella Hadid, He Cong dan Alton Mason. Adegan demi adegan memanfaatkan energi dinamis Hollywood, mengikuti Bella saat Ia mencuri perhatian di red-carpet premier.

“This season is all about laid-back, sun-kissed glamor, and what better place to embrace that spirit than Los Angeles. Like the campaign, the iconic city blends a relaxed attitude with a confident sensibility that perfectly defines the SoCal lifestyle”, ujar Michael Kors saat menjelaskan soal kampanye musim semi tahun ini.

Untuk koleksi ready-to-wear MICHAEL Michael Kors, sang desainer memberi keseimbangan yang segar antara struktur dan pola ramping. Palet warna netral yang apik disandingkan dengan semburan oranye optik dan nuansa biru, melengkapi semuanya mulai dari blazer hingga cut-out dresses juga wide leg trousers.

Sementara itu, untuk divisi tas sendiri, ia menerbitkan dan menata ulang tas ikoniknya dengan garis-garis bersih, sharp studs, dan pengerjaan pebbled leather yang menunjukkan kesejukan perkotaan. Empire Hardware yang baru-baru ini diperkenalkan oleh merek tersebut bersinar pada tas tangan, alas kaki, pakaian renang Parker, dan lainnya, sementara Hamilton Lock Hardware menghiasi tenunan kulit dan jalur warna yang berani untuk mengubah tas jinjing abadi menjadi statement piece. Sementara itu, Michael Kors Mens menyalurkan kemudahan dengan pakaian kasual dan pelesir yang ringan dengan warna subtle serta tas dan heritage jacquard bags. Ingin tahu lebih lanjut tentang first class Lifestyle, silakan klik HighEnd-Magazine.