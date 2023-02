KONSER Raisa yang bertajuk Raisa live in Concert di Stadion Utama Gelora Bung Karno akan segera digelar. Istri dari Hamish Daud ini bakal memberikan penampilan maksimalnya di konser yang digelar pada 25 Februari 2023 itu.

Bahkan, Raisa sendiri telah mempercayakan salah satu make up artist ternama untuk merias dirinya selama tampil di konser tunggalnya itu, yakni Bubah Alfian.

Meski bukan pertama kali merias penyanyi berusia 33 tahun itu, Bubah Alfian mengaku sangat exited. Ia bahkan telah mempersiapkan segalanya demi bisa membuat Raisa tampil maksimal dalam konsernya itu.

Bubah menyebut, bahwa ia telah beberapa kali bertemu Raisa untuk membicarakan konsep hingga test make up. Ia juga mengaku akan mengadakan gladiresik bersama Raisa dengan pulasan make up-nya.

“Karena aku exited jadi aku spill aja yaa. Jadi sebenarnya setiap hari saya minta ke Raisa untuk test make up. Dan kebetulan untuk hari ini, tadi pagi abis make up in dia. Abis ini aku mau balik lagi ke Raisa untuk GR,” ujar Bubah, saat diwawancarai wartawan, Rabu, (15/2/2023).

Bubah lantas membocorkan sedikit konsep make up yang akan ia aplikasikan ke wajah Raisa saat konser. Menurutnya, ia akan memberikan riasan make up yang lebih complex dan bold, mengingat lokasi konser cenderung lebih panas dan akan dihadiri banyak penonton.

“Sebenarnya aku sering make up-in Raisa saat mau konser dan dia tipe orang dengan kulit wajahnya memang sudah bagus, jadi cukup pakai make up flawless. Nah, make up sendiri itu pengen sesuatu yang benar-benar complaxennya tuh kuat.l Karena bakalan kesana-kesini, dan bakalan panas banget disana. Penontonnya kan banyak banget tuh,“ paparnya.

Bahkan, lanjut Bubah, ia mengaku ingin menjadikan penampilan Raisa saat konser tunggalnya bisa menginspirasi sehingga menjadi trend. Bubah juga menyebut akan mengaplikasikan make up yang lebih detail dan tegas di bagian mata. “Terus juga pengen sedetail mungkin, kita pengen bikin trend make up. Raisa juga punya brand sendiri dan disana akan menggunakan produk-produk tersebut, dan mungkin kita akan bermain di area mata,” ungkapnya. Soal produk make up yang akan digunakan, Bubah mengaku telah mengutamakan produk lokal untuk merias wajah para artis hingga penyanyi ternama yang sering ia rias. Menurutnya, selain karena produk lokal yang tak kalah bagus dengan produk luar, ia mengaku ingin agar produk kecantikan Indonesia suatu saat justru bisa dijadikan kiblat tren kecantikan dunia. “Pastinya saya mengutamakan produk lokal. Selama ini kiblat kecantikan itu kalau nggak Korea ya Hollywood. Saya selalu ingin industri beauty di Indonesia itu bener-bener maju, jadi di segala kesempatan saya suka gabungin produk lokal dengan produk-produk luar,” pungkasnya.