FEBRUARI memang disebut dengan bulan penuh cinta, lantaran adanya perayaan Valentine. Tapi bagaimana dengan mereka yang masih melajang atau yang terjebak dalam friendzone?

Nah, mesin pencari Google mencatat adanya beberapa kata kunci atau keyword dalam setahun terakhir ini terkait yang berhubungan dengan asmara. Keyword yang dicari pun cukup beragam dan tidak jarang lucu.

Banyak warga Padang Sidempuan, di wilayah Tapanuli yang menjadi kota teratas di Indonesia yang sering mencari “cinta” di Google sepanjang tahun kemarin.

Selain mencoba memahami apa itu cinta, banyak juga dari mereka yang mencari ke dalam diri dan mencoba lebih memahami diri sendiri. Pada tahun kemarin, Medan adalah kota teratas yang menelusuri “kenapa aku jomblo” dan Jakarta adalah kota teratas yang menelusuri “jodohku dimana”.

Bahkan ada juga yang ingin tahu “akibat kelamaan jomblo” karena itu menjadi penelusuran trending terpopuler terkait para jomblo di Google di Indonesia selama setahun terakhir.

Selain itu, ada juga penelusuran seputar “cara deketin crush” dan “surat cinta” yang masing-masing naik lebih dari 530% dan lebih dari 60% sepanjang tahun kemarin.

Penelusuran seputar “blind date” juga naik lebih dari dua kali lipat tahun lalu di Google di Indonesia, dan berhasil mencapai rekor tertinggi dalam 10 tahun terakhir pada Maret 2022.

Dalam keterangan yang dikeluarkan google, ada beberapa pertanyaan yang paling trending di Google di Indonesia selama setahun terakhir. Berikut adalah kata-kata tersebut:

Apa itu break up dalam hubungan?

How to break up in a romance simulation?

Pacar minta break artinya?

Should I break up with him?

How to get over a breakup?