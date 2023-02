AGNEZ Mo memposting sejumlah potret dirinya dalam balutan bikini dan outfit nan seksi. Menariknya, dalam unggahan tersebut, ia tampak menyematkan keterangan terkait kepercayaan diri tentang bentuk tubuhnya selama ini.

Melalui unggahan tersebut, Agnez Mo menyebut bahwa ia ingin keluar dari zona nyamannya selama ini. Ia mengaku tidak ingin terus menerus dihantui rasa takut terhadap bentuk tubuhnya yang terkadang tidak seideal ekspetasinya.

“Honestly posting a pic like this is something so out of my comfort zone. However, it IS INTENTIONAL ON my part as I'm battling my huge insecurity about my body, (Sejujurnya memposting foto seperti ini adalah bentuk dari keluar dari zona nyamanku. Namun, itu memang SENGAJA bagiku karena aku ingin melawan rasa tidak aman yang sangat besar tentang tubuhku),” ujar Agnez, melalui keterangan unggahan di Instagramnya, @Agnezmo, Kamis, (16/2/2023).

“To love my body as it is, but at the same time still go to the gym so i can be healthy and lookin like a bad bitch. But the feeling of “not curvy enough" has always haunted me in the past. (Mencintai tubuhku apa adanya, tetapi pada saat yang sama tetap pergi ke gym agar aku bisa sehat dan terlihat seperti wanita jalang. Tapi perasaan "tidak cukup curvy" selalu menghantui saya di masa lalu),” lanjutnya.

Agnez menilai, menerima diri apa adanya bukan sesuatu yang sulit baginya saat ini. Terlebih, hal itu ia lakukan di Bali, dimana banyak orang-orang disana dengan berbagai bentuk tubuh yang beragam cukup percaya diri tampil di tempat umum dalam balutan bikini maupun outfit terbuka.

“So here it is. Embracing my not curvy body... and still lookin like a bad bitch. Period. (Plus i guess, Bali is the best place to do it) (Jadi begini. Merangkul tubuhku yang tidak curvy... dan masih terlihat seperti perempuan jalang. Periode. (Ditambah saya kira, Bali adalah tempat terbaik untuk melakukannya)),” tutupnya.

1. Mirror selfie dengan bikin hitam putih

Dalam potret ini, Agnez Mo tampak percaya diri melakukan mirror selfie dalam balutan bikini nan seksi berupa atasan bra lilit berwarna putih dan dipadukan dengan celana dalam berwarna hitam. Ia tampak mendukung penampilannya dengan memakai kacamata hitam.

2. Dress putih seksi saat di pantai Meski hanya potret hitam putih, disini terlihat, Agnez Mo tampak mengenakan one set mirip dress berupa atasan crop top menyerupai bra berwarna putih yang dipadukan dengan rok ikat ketat berwarna putih. 3. Tampil seksi dengan kemben hitam saat dinner Dalam potret berikut, Agnez Mo tampak memamerkan kemesraan dengan seseorang yang tampak sedang meraih tangannya. Ia tampak tampil percaya diri dalam balutan atasan kemben crop top berwarna hitam.