MasterChef Indonesia Season 10 sudah memasuki Episode 14, tantangan dari para juri yang harus dilalui para peserta semakin sulit. Di episode 14 ini peserta yang tersisa ada sebanyak 12 kontestan. Dimana, Abdi dan Amanda harus pulang lebih dulu setelah belum berhasil memuaskan para juri dalam menyelesaikan tantangan yang diberikan.

Chef Juna, Chef Arnold dan Chef Renata selaku juri memang semakin selektif dalam menentukan. Peserta yang tersisa memiliki cara mereka tersendiri dalam menyelesaikan tantangan, beragam strategi dan cerita unik banyak tercatat di balik layar. Keseruan peserta dalam mempersiapkan diri mereka dapat disaksikan di Keeping Up With The Chef.

MasterChef Indonesia Season 10 sendiri kini menyisakan 12 kontestan tersisa. Diantaranya adalah Alicia Angie Wiranata (Angie) Anna Madani (Anna) Bernardius Mario Oswin Gitta (Mario) Fahmi Pracahya Ruangroj (Ami) Giovanni Vergio (Gio) Lidwina Shinta Purnamasari Wibisono (Wina) Ravi Raffaello Shanderian (Ravi) Rommy Gonadi (Rommy) Surya Putra Irawan (Sen) Syahril Lazuardi (Syahril) Syaiful Fahmi (Fahmi).

Keeping Up With The Chef merupakan tayangan yang menyajikan obrolan-obrolan para finalis MasterChef Indonesia Season 10 seputar keseharian mereka selama di dalam dan di luar gallery. Mulai dari cerita dibalik masakan mereka, hobi, fun fact para finalis.

Tayangan ini di episode - episode sebelumnya menayangkan beberapa konten menarik diantaranya pada saat babak 16 besar, Episode 1 season 1, masing - masing kontestan memperkenalkan diri mereka dan menceritakan bagaimana mereka bisa berada dan menjadi bagian besar keluarga MasterChef Indonesia selain itu di Episode 3 Season 1 kontestan menceritakan bagaimana mereka mengawali kesukaannya terhadap memasak.

Seperti halnya Abdi yang mengutarakan pengalamannya, merasa tersentuh ketika pertama kali menyajikan makanan yang sering dimasak oleh keluarga dan ibunya, dan Chef Arnold mengatakan ibu pernah ada pesen apa? Pertanyaan ini membuat Abdi merasa tersentuh β€œKita masuk dan gua sajikan makanan yang memang sering dimasak keluarga, masakan ibu gua, dan Chef arnold bilang ibu pernah ada pesen apa?, wah itu gua udah gabisa.” ujar Abdi.

Tayangan ini dapat disaksikan live streaming eksklusif tiap hari Kamis dan Jumat pukul 17:00 WIB. GRATIS! Di minggu ini Keeping Up With The Chef di akan menayangkan episode 7 & 8. Pada episode 7 akan menyajikan obrolan dari 6 kontestan diantaranya Sen, Angie, Ami, Gio, Una, Mario. Dan di Episode 8 akan mengulas seputar keseharian dari Ravi, Wina, Rommy, Anna, Syahril, Fahmi. Di episode 7 & 8 ini akan mengambil tema: Take Over. Dapatkan juga deretan Konten Masterchef Indonesia Season 10 terlengkap.

Live Streaming, News, Highlight, Best Moment Judges, Resep ala Chef, Cerita Belakang Layar Chef. Aplikasi RCTI+ merupakan aplikasi super yang menyajikan program acara terbaik berkolaborasi dengan RCTI, MNCTV, GTV, iNews. Selain nonton juga bisa baca berita, dengar musik hingga podcast, dan tenar melalui fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi ini.

