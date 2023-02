SOSOK Aaliyah Massaid selalu saja mencuri perhatian tiap ia mengunggah potretnya di media sosial Instagram. Wanita yang mengaku masih jomblo ini kerap terlihat cantik dan mempesona lewat fotonya.

Seperti baru-baru ini, ia mengunggah potret hanya mengenakan bra top berwarna hitam yang dipadu dengan celana putih panjang.

Ia tampak tengah bersantai di balkon sebuah hotel yang kursi kayu. Rambut panjangnya dibuat ke samping sehingga memperlihat sisi sebelah yang terbuka.

Sambil menatap ke arah bawah, pose Aaliyah benar-benar menggoda mata yang memandang. Tak hanya mengunggah potret tampak depan, wanita 20 tahun itu juga memperlihatkan tubuhnya tampak samping.

Pinggangnya rampingnya terlihat indah dalam foto. Bentuk tubuh bagian belakang juga mempesona dna memikat hati.

Potret Aaliyah berbra hitam tampak belakang pun makin membuat netizen ketar-ketir. Tentu saja tak sedikit netizen yang terpikat dengan kecantikan dan body goals yang dimiliki anak bungsu pasangan almarhum Adjie Massaid dan Reza Artamevia ini.

"A little break from everything," tulis Aaliyah dalam caption. Dan disambut dengan berbagai komentar menggoda dari pada netizen.

"Hot banget," puji @4_**.

"Kalo furniture itu perlengkapan kalo Aal itu my future," goda @al**.

"Cantiknya parah," kata @wi**.

"Duhh," sahut @fe**.

"🍃 Natural," ucap @cu**.