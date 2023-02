5 Potret Kompak Aura Kasih Dengan Sang Anak, Nitizen Auto Ingin Jadi Bapaknya

AURA Kasih belakangan tampak rajin memamerkan momen liburannya bersama anak semata wayangnya, Arabella Amaral. Ia tampak mengunggah beberapa potret kompak bersama dengan sang anak melalui akun Instagramnya.

Dalam beberapa potret tersebut, Aura Kasih tampak cantik dan tampil seksi seperti biasanya. Meski telah memiliki satu anak, ia terlihat memiliki body goals yang tak kalah dari para gadis belia. Tak heran, ia dijuluki sebagai hot mom.

Nah, berikut sederet potet kompak Aura Kasih dengan anak perempuannya, Arabella, dilansir dari akun Instagramnya, @aurakasih, Jumat, (17/2/2023).

1. Mirip kakak adik

Dalam potret berikut, Aura Kasih berpose dengan sang anak yang tak kalah atraktif darinya. Ia tampak mengenakan outfit seksi berupa blouse lengan panjang ketat berwarna putih yang dipadukan dengan rok mini hitam.

Penampilan seksinya itu lantas membuatnya terlihat seperti kakak dari Arabella yang terlihat tak kalah modis dengan outfit berupa blazer kotak-kotak berwarna coklat.

2. Mom and daughter goals

Kekompakkan Aura Kasih dengan anak perempuannya itu juga terlihat dalam potret berikut. Mereka tampak berdiri berdampingan sambil bergandengan tangan.

Keseksian Aura Kasih makin terpancar dalam potret ini. Ia tampak menatap sang anak yang sedang melempar ekspresi girang ke arah kamera.

3. Matching dengan dress

Sambil menggandeng sang anak yang akrab dipanggil Beya, Aura terlihat kece dengan dress ketat berwarna abu. Bentuk tubuhnya indah dalam foto. Sementara sang anak tampak mengenakan dress babydoll berwarna putih.

4. Duduk berduaan

Aura tampil dalam dress dan sendal serba cream. Bahkan tasnya pun bernuansa senada. Ia terlihat santai dengan rambut ekor kuda yang dikenakannya. Sebuah kacamata tampak menemani momen bersama sang anak itu.

5. Kompak serba putih

Kali ini, Aura terlihat stylish dengan atasan putih dan rok mini berwarna senada. Sang anak yang juga mengenakan atasan putih dan celana pendek jeans itu tampak sabar menunggu sang ibu mengambil pose OOTD-nya kala itu.

Netizen mendadak halu

Seperti biasa, setiap postingan Aura Kasih di Instagram kerap banjir komentar dari netizen. Selain dibuat gagal fokus dengan kecantikan Aura Kasih, tak sedikit juga netizen yang halu membayangkan jadi ayah dari Arabella.

“Idaman dari dulu,” ujar @ar*******

“Hmmmm cantiknya anak Papa,” ujar @as*****

“Papa nggak diajak foto,” ujar @pr******

“Mommy idola,” ujar @fe******

“Fokus mamahnya,” ujar @si*******.

"The best janda in the world 🔥," ujar @kholidsyaef***

"Tua itu pasti Tapi Untuk selalu berjiwa muda adalah pilihan," kata @art_forli***

"Gemes sama mamanya😍," tutur masdana***