ENAM makanan ini dapat meningkatkan food craving yang bikin naik berat badan. Food craving merupakan salah satu kondisi yang umum dan terjadi pada lebih dari 90% orang.

Medical News Today menjelaskan jika food craving merupakan sebuah keinginan yang kuat untuk makan. Seseorang yang sedang mengalami food craving biasanya merasa rasa laparnya tidak terpuaskan hingga bisa makan makanan tertentu.

Meski kondisi ini umum terjadi, namun food craving bisa memicu kenaikan berat badan.

Melansir dari Eat This, Not That 6 makanan ini dapat meningkatkan food craving yang bikin naik berat badan.

1. Karbohirat olahan, seperti pasta putih dan roti





Seorang ahli diet terdaftar, Mary Wertz, RD, mengatakan jika karbohidrat olahan tidak bisa memuaskan rasa lapar dalam durasi yang lama. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya serat pada karbohidrat olahan.

Sehingga Anda harus makan dengan cukup banyak agar merasa kenyang lebih lama. Tak hanya itu, karbohidrat olahan juga dilapisi oleh gula tambahan. Jadi gula darah Anda mungkin akan meningkat dan kalori yang masuk akan menjadi lemak visceral di tubuh. 2. Kentang goreng dan soda

Dua kudapan yang lezat ini juga masuk ke dalam kategori food craving. Pasalnya, kentang goreng dan soda mengandung kalori yang tinggi dan berbagai bahan tambahan, seperti gula, garam, dan lemak jenuh. "Biasanya, makanan olahan yang tinggi kalori, tambahan gula, garam, dan lemak jenuh adalah pemicu mengidam yang paling buruk," kata Mary Wertz, RD . 3. Permen

Permen yang manis dengan perisa yang bervariasi tentu sangat digemari. Namun, di balik itu permen terbuat dari sirup jagung fruktosa bisa menjadi salah satu makanan yang memicu kenaikan berat badan. Pasalnya, fruktosa bisa memicu resistensi leptin (hormon penekan nafsu makan atau meningkatkan penggunaan energi dalam tubuh). Sedankgkan resistensi leptin sendiri merupakan perasaan lapar yang terus muncul walaupun asupan makanan sudah cukup sehingga bisa menjadi pengantar perkembangan obesitas. 4. Donat Jeli

Selanjutnya ada donat jeli atau Boston Creme yang lezat dengan ledakan rasa. Menurut Blanca Garcia, RDN, ahli gizi terdaftar spesialis nustrisi untuk Health Canal mengatakan jika rasa lezat yang ada di mulut membuat lonjakan perassaan yang positif sehingga kita menginginkan lebih. โ€œSaat kita mengonsumsi makanan yang sangat enak ini, neuron di bagian otak kita menjadi sangat aktif." kata Blanca Garcia, RDN. Makanan tersebut juga berperan dalam merangsang pelepasan hormon metabolisme stres dan nafsu makan, seperti insulin, kortisol, dopamin, leptin, dan ghrelin yang berperan dalam food craving. 5. Es krim

Kudapan dingin nan lezat ini mengandong kalori yang tinggi dan berlemak. Bahkan dalam studi yang dilakukan pada hewan dalam Nature Neuroscience mengungkap jika tikus yang menjadi percobaan mengalami obesitas makanan berlebihan secara kompulsif. Ilmuwan dari The Scripps Research Institute di Florida mengatakan jika makanan dengan cita rasa yang lezat bisa memicu lepasnya dopamin, yakni hormon yang membuat rasa nyaman. Efek tersebut bahkan dinilai hampir sama dengan efek yang dikeluarkan dari obat-obatan terlarang. 6. Camilan Asin Pedas

Camilan dengan cita rasa asin pedas bisa meningkatkan hasrat hedonistik dan juga memicu pelepasan endorfin jangka pendek dalam tubuh. Ketika endorfin mereda, tubuh menginginkan perasaan itu lagi sehingga penikmatnya akan ketagihan. Belum lagi camilan seperti ini mengandung MSG yang bsia merangsang reseptor glutamat di tastebud. (RIN)