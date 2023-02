RUNWAY Garis Poetih 2023 menghadirkan berbagai koleksi desainer lokal yang bakal diluncurkan. Dalam runway kali ini memang dimaksudkan sebagai busana Hari Raya.

Salah satu desainer yang hadir dalam runway Garis Poetih adalah Hans Vigoro. Kali ini, dia menampilkan koleksi 'bold and fresh' lewat warna-warna cerah dengan motif dinamis menjadi statement utama dari koleksi teranyar bertema 'SAVANA' by Hans Vigoro.

Kesan versatile terlihat jelas di koleksi ini. Sesuatu yang 'uncommon' untuk busana Hari Raya. Tapi, Hans Vigoro berani bermain di ranah tersebut dan cukup sukses curi perhatian fashion people.

"Koleksi ini hadir untuk pencinta fashion yang mendambakan koleksi Hari Raya yang fresh dan modern dengan sentuhan warna cerah, monogram, dan colourful," kata Hans Vigoro di event Garis Poetih 2023 di Ciputra Artpreneur Jakarta, Jumat (17/2/2023).

Warna yang dipakai Hans antara lain blue sky, green, fuschia, green, dawn, orange, sage, dan gold. Bukan sesuatu yang identik dengan Hari Raya, bukan?

Soal inspirasi, Hans menerangkan kalau koleksi 'SAVANA' ini terilhami keindahan alam Indonesia. Geometric printed di koleksi ini memanjakan mata sekali.

"Koleksi ini mempresentasikan ready-to-wear look yang cocok untuk Muslim di Hari Raya dengan latar belakang keindahan alam Indonesia yang indah," ujar Hans.

"Lewat 'SAVANA', kami ingin penggunanya terlihat dinamis, elegan, dan percaya diri di hari yang spesial," tambahnya.

Busana berpotongan minimalis yang didominasi aksen asymmetric dan flared seperti asymmetric layered top, flared hem lined dress, blazer with floral and bright colour, serta monogram HV for dress and top, ini benar-benar modern dan ada touch of feminin di sana. So pretty!