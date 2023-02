Jakarta-YOU Beauty, salah satu brand kecantikan di Indonesia kembali merilis varian terbaru dari produk Rouge Power Matte Lip Cream. Peluncuran ini sejalan dengan komitmen YOU Beauty yang senantiasa ingin terlibat dalam eksplorasi para wanita Indonesia, demi memiliki penampilan yang lebih percaya diri.

Seperti yang kita tahu, lipstik menjadi salah satu produk makeup yang penting untuk menyempurnakan riasan wajah. Bukan hanya sekedar perona bibir, lipstik juga mampu memberikan karakter tersendiri bagi para pemakainya. Setelah sukses meluncurkan Rouge Power Matte Lip Cream tahun lalu dengan menghadirkan 6 shades warna ikonik, kali ini YOU Beauty kembali menghadirkan 2 shades terbaru dalam koleksi ini yang tentunya lebih bold dan powerful, yaitu Inspire dan Dashing.

Sesuai dengan filosofi brand, โ€œLong-Lasting Beautyโ€, YOU Beauty sebagai salah satu brand kecantikan senantiasa menghadirkan produk yang mendukung kecantikan dalam jangka waktu panjang. Perpaduan antara teknologi tinggi dan bahan alami yang ada pada YOU Rouge Power Matte Lip Cream membuatnya jadi pilihan tepat untuk menyempurnakan bibir. Meski memiliki hasil akhir matte, namun kandungan bahan alaminya membuat bibir terjaga kelembabannya.

Dengan diluncurkannya 2 varian warna terbaru ini, YOU Rouge Power Matte Lip Cream kini telah hadir dalam 8 varian warna yang bisa menjadi pilihan terbaik bagi para wanita yang ingin memiliki penampilan lebih berani dan percaya diri. Kedelapan warna ini memiliki intonasi merah yang beragam seperti R448 Kindness, R346 Whisper, R476 Passion, R565 Alert, R667 Allure, R677 Release, R747 Inspire, dan R865 Dashing.

YOU Rouge Power Matte Lip Cream memiliki teknologi 18H Long-Lasting dengan color-lock technology yang membuat formulanya tahan air, tidak mudah luntur, dan tidak mudah transfer selama 18 jam. Hasil akhir Supreme Matte Finish yang dikombinasikan dengan Silicone Elastomer mampu memberikan intensitas warna serta menyamarkan garis bibir cukup dengan sekali layer saja. Hal paling penting, lip cream ini memiliki kandungan ekstrak Madu Manuka yang mampu memberikan nutrisi dan bekerja sebagai pelembab, membuat bibirmu terasa lebih lembut.

ย

Gambar 2: YOU Rouge Power Matte Lip Cream hadir dengan 2 varian warna baru, Inspire dan Dashing

Melalui tema โ€œComing Braver Even Smootherโ€, peluncuran 2 varian shades warna terbaru inspire dan dashing dari YOU Rouge Power Matte Lip Cream ini, mengingatkan para wanita untuk bisa menyempurnakan tampilan bibir sekaligus memancarkan kekuatan yang lebih berani di dalam dirinya.

Y.O.U Rouge Power Matte Lip Cream bisa ditemukan di seluruh toko kecantikan terdekat serta Y.O.U Official Store di Shopee, Tokopedia, dan Lazada dengan harga Rp 93.000,00.

Tentang Y.O.U Beauty

Y.O.U Beauty adalah brand kecantikan internasional dari HEBE Beauty Group. Menjunjung tinggi filosofi brand โ€œLong-lasting Beautyโ€, Y.O.U Beauty berkomitmen untuk berinovasi dalam menawarkan produk berteknologi inovatif dan produk berdesain modis, menginspirasi para wanita di seluruh dunia untuk tetap menonjol dan memperlihatkan kecantikan mereka yang sesungguhnya. Jaringan bisnis kami sudah mencakup mulai dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, hingga jaringan bisnis lainnya di seluruh dunia, Y.O.U beauty menjawab kebutuhan konsumen dari berbagai market dan menawarkan portofolio produk yang variatif seperti makeup, skincare, body care, dan aksesoris makeup. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi https://youofficial.com/.

