KARYA-KARYA jenama Indonesia memang sudah diakui oleh dunia internasional. Bahkan, beberapa karya desainer Anak Bangsa dipakai oleh artis-artis dunia.

Tidak heran, jika kemudian banyak karya-karya desainer lokal yang melenggang ke panggung dunia. Salah satu panggung fashion show internasional adalah New York Indonesian Fashion Week (NYIFW)

Berbeda dengan pelaksaan sebelumnya, NYIFW 2023 diadakan di atas kapal pesiar dengan 18 brand Fashion dari Indonesia dan 1 brand lokal dari Amerika. Produser NYIWF, Vanny Tousignant mengatakan tantangan terbesar yang dihadapinya adalah mengelola manajemen panggung.

"Karena baru pertama kali kami mengadakan fashion show selama New York Fashion Week di atas kapal pesiar, kami sebagai team harus dapat mengeksekusi mulai dari models fitting, make up, hair, rehearsal dan runway hanya dalam waktu 4 jam," ujarnya dia dalam keterangan tertulisnya.

"Dengan peserta 18 brand fashion dari Indonesia dan 1 brand lokal dari Amerika, ada 69 perempuan dan 6 lelaki model yang harus diatur sehingga flow fashion show bisa lancar," imbuhnya.

Lebih lanjut, Vanny juga mengatakan bahwa para perancang dari tanah air sangat berantusias mengikuti pagelaran show di kapal pesiar ini. Selain fashion show, desainer pun berkeliling New York City harbor selama 4 jam.

“Kapal kami ini sangat besar, mempunyai 4 lantai yang luas dengan fungsi yang berbeda. Karena kali ini kami bekerjasama dengan Indonesia Fashion and Art Festival (IFAF), yayasan yang dibina langsung oleh Ibu Lina Marlina, istri wakil Gubernur Jawa Barat jadi pengunjung makin antusias," sambungnya.

Perhatian pemerintah daerah untuk mengangkat perancang lokal untuk unjuk gigi di ajang internasional semakin besar dengan hadir Bupati Bombana dan Bupati Buton Tengah dari Sulawesi.

Hadir juga Ayu Rosan, istri Dubes kami dari Washington, Sari, istri Dubes PTRI untuk PBB, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York, Professor Michael Nagel dari Fashion Institute and Technology, beberapa Fashion bloggers dari Amerika dan Kanada, juga diaspora Indonesia di New York, New Jersey, Philadelphia, Delaware dan California.

Memasuki season ke-12, NYIFW mengusung tema yang sama yaitu International Fashion and Arts. Dengan adanya event ini, para desainer diharapkan mempunyai pasar di Amerika dan brand mereka lebih dihargai baik di dalam maupun di luar negeri. “Tanggung jawab kami adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat ketimuran kami melalui show yang kami produksikan," kata Vanny.

Untuk pemasaran, New York Indonesia Fashion Week juga bekerjasama dengan butik-butik atau gallery di Amerika, salah satunya Dia Gallery di Wilmington, Delaware untuk memasarkan hasil karya para perancang usai fashion show.