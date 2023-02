REZA Arap kembali tampil dan menjadi sorotan publik. Baru-baru ini, pria bernama lengkap Reza Oktovian itu mengunggah potret dirinya tampil out of the box dalam sebuah sesi foto.

Ia tampak sangat berbeda karena mengenakan beberapa aksesoris bunga dan tampil mengenakan rok. Foto yang diambil oleh fotografer Denny Tjan itu menampilkan busana yang dibuat oleh Amot Syamsuri Muda dan fashion stylist, Eleanor Ferrari.

Penasaran dengan gaya Reza Arap dalam busana nyentrik yang dikenakannya? Berikut Okezone merangkum potretnya yang dihimpun dari akun Instagram @ybrap, Senin (20/2/2023).

1. Celana codoray









Reza terlihat unik dengan celana codoray yang dipadu dengan blazer hitam yang dikenakannya. Ia tampak berpose di atas sebuah kursi kayu sambil mengangkat salah satu kakinya. Sebuah sepatu sneaker juga turut menemani momen sesi foto tersebut.

2. Rambut berbunga









Yang lebih menarik dari penampilan Reza adalah kumpulan bunga yang memenuhi kepalanya. Nuansa yang dominan gelap menjadi penuh warna dengan taburan bunga pink, putih, kuning, dan ungu itu.

3. Alis nyentrik









Tak hanya rambut, di bagian alis Reza juga tertempel bunga berwarna pastel. Polesan makeup pria 35 tahun itu juga dibuat tan sehingga tampak eksotis dan nyentrik.

Baca Juga: 4 Tips Menata Peralatan Masak yang Berantakan di Dapur

Follow Berita Okezone di Google News

4. Pose artistik



Selain busana, pose dan gaya Reza saat berfoto juga sangta artistik. Seperti kali ini ia terlihat lentur berdiri dengan satu kaki ibarat balerina. 5. Pakai rok



Tak hanya tampil berbunga, Reza juga mengenakan rok pada penampilannya yang lain. Ia memadukan rok panjang menjuntai itu dengan blazer yang terlihat longgar saat dikenakannya. Tangannya menyembul dari balik blazer membuat nuansa gothic kental terasa. 6. Inner transparan

 lik blazer garis-garis yang dikenakannya,Reza mengenakan inner transparan berupa kain tile tipis. Ini membuat tato di sekitar tangannya tampak dalam foto. Gaya rambut klimis Reza juga tak kalah mencuri perhatian, mengingat ia kerap tampil dengan rambut messy.