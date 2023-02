Penyanyi Agnez Mo tampak kerap membagikan beberapa fotonya memamerkan body goals dalam balutan outfit modis nan seksi. Namun, Agnez Mo bukan sekadar ingin pamer body goals kepada penggemarnya.

Melalui beberapa postingan tersebut, Agnez Mo ingin mengajak siapapun untuk tampil percaya diri dengan bentuk tubuh masing-masing.

Beberapa diantaranya dalam deretan potret berikut. Agnez Mo tampak membagikan potret dalam balutan busana serba putih dan penampilan seksinya saat sedang berada di gym. Seperti apa potretnya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagramnya, @agnezmo, Senin, (20/2/2023).

1. Foto di balkon resort

Dalam potret ini, Agnez Mo tampak berfoto di sebuah balkon bernuansa putih dengan pemandangan lautan biru nan luas. Ia tampak seksi dalam balutan minim, outfit one set mirip dress berupa atasan crop top. Outfit atasannya tersebut menyerupai bra berwarna putih yang dipadukan dengan rok ikat ketat berwarna putih.

2. Berpose di cermin

Masih dengan outfit serba putih nan seksi, Agnez Mo dalam potret kali ini tampak berfoto di depan sebuah cermin besar berbentuk bulat. Foto yang diambil dari angle samping itu tampak memperlihatkan pose seksinya dari belakang dan bagian depan yang terpantul dari cermin.

Dalam potret ini, Agnez Mo juga tampak pamer body goal berupa perut sixpack melalui mirror selfie bersama teman laki-lakinya.

Ia tampak mengenakan sport bra hitam yang dipadukan dengan celana pendek hitam sehingga perut sixpacknya makin tambah terekspos.

Netizen salah fokus

Tak hanya kagum dengan kecantikan dan body goals Agnez Mo. Beberapa netizen justru malah dibuat salah fokus dengan salah satu potret saat di gym yang diunggah Agnez itu. Mereka menilai, bahwa wajah Agnez terlihat tua.

“Pdhl agnez aslinya kliatan msh muda tp klo dari jauh slide 3 kek tuir,” ujar @na********

“Slide 3 looks like my grandma,” ujar @eff******

“Agnez u so look beautiful,” ujar @nur******

“Ihhh cantik banget sih,” ujar @si******

“Slide ke 3 keliatan udah tua ya,” ujar @in*******

“OMG.. Agnez udah kayak nenek2,” ujar @an******

“Kak Agnez keren,” ujar @riz******.