PRESENTER olahraga Karra Syam merayakan ulang tahun ke-35 baru-baru ini. Dalam rangka ulang tahunnya, Karra Syam berlibur ke Bali.

Hal ini terlihat dari unggahan foto presenter cantik tersebut di Instagram pribadinya. Perempuan kelahiran 17 Februari 1988 tersebut sedang memanjakan diri di momen bertambah usia.

"Still birthday treats for myself 🫠," tulis Karra Syam pada caption unggahan fotonya.

Netizen pun langsung merespon mengucapkan selamat ulang tahun kepada idola mereka.

"Happy birthday presenter ku yg cakep panjang umur sehat selalu dan sukses ❀️❀️," ungkap @tommy.crui***

"All the best for you..keep hot πŸ”₯πŸ”₯," ujar @kwando_*

"HOT!!!πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

Happy Birthday Beb, wishing you all the best yah," sambung @rikamaul***

Penampilan Karra Syam sendiri tak kalah mencuri perhatian di fotonya kali ini. Karra Syam berpose duduk di pinggir kolam renang menikmati waktu santai sembari berjemur.

Dia tampak cantik dengan wajah natural tanpa pulasan makeup. Rambut panjang hitamnya dibiarkan tergerai natural yang membuatnya kian memesona.

Untuk outfit, Karra Syam mengenakan swimsuit atau baju renang berwarna merah. Body goals Karra Syam terlihat jelas dalam balutan baju renang, terlebih dengan angle foto dari samping seperti ini.

Penampilan Karra Syam pun terlihat seksi dalam balutan baju renang merah ini. Belum lagi potongan baju renang yang terbuka pada sisi samping, Karra Syam benar-benar hot!

Penampilan Karra Syam pun langsung dibanjiri komentar netizen yang dibuat gagal fokus.

"Sexy," kata @jalante***

"BodygolsπŸ‘," tutur @onoraha***

"Mbaa salahh fokus jadinyaa 😍😍😍," celetuk @sicona***

"Sexy amat teh," timpal @icone***

"Makin ke sini makinπŸ”₯πŸ”₯," sambung @izback***

"muaakiin wow ajaaa," kata @halloke***

