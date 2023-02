ARTIS cantik Aura Kasih rasanya seperti tak ada habisnya mencuri perhatian publik. Setelah menjadi sorotan menjalani melukat, kali ini penampilan Aura Kasih kembali mengundang perhatian.

Aura Kasih membagikan momen dirinya menghadiri acara pelantikan badan pengurus pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Penampilan Aura Kasih pun lantas mencuri perhatian, apalagi dia sempat berfoto dengan Menteri Pertahanan RI, Probowo Subianto yang digadang-gadang bakal mencalonkan diri menjadi Capres di Pilpres 2024.

Penasaran bagaimana penampilan Aura Kasih? Berikut Okezone rangkumkan dari akun Instagram pribadi Aura Kasih, Selasa (21/2/2023).

1. Tampil memesona





Aura Kasih tampil dalam balutan kebaya hitam yang simpel, tetapi tetap membuatnya memesona. Kebaya hitam tersebut memiliki detail bunga kuning yang menjalar dari leher hingga ujung bawah. Perempuan berusia 35 tahun itu memadupadankan kebaya hitamnya dengan rok batik limpit bernuansa coklat.

Selain itu, kebaya juga memperlihatkan lekuk tubuh indah Aura Kasih. Tak heran selain terpesona kecantikan, netizen dibuat gagal fokus melihat body goals Aura Kasih.

"Anggun bangett..cocok jadi cwe Bali😍😍," tutur @al**.

"Ngapain kalian zoom πŸ—Ώ," tanya @ev**.

"Sudah gue zoom masih tetep ga ada perubahan, pertahankan yah mom," ucap @sv**.

"Ora di-zoom ora janji haa pora @ro** πŸ˜‚πŸ˜‚," canda @ca**.

2. Always stands out!





Penampilan Aura Kasih memang selalu cetar apapun busana yang dikenakannya. Seperti mengenakan kebaya hitam ini yang dilengkapi dengan beberapa aksesoris.

Sebuah kalung mungil bergantung cantik di leher Aura semakin membuat sempurna penampilannya. Gaya sanggul klasik membuat kecantikan alamiah yang dimiliki wanita Sunda itu terpancar.

Kacamata hitam menyempurnakan penampilan Aura Kasih kala itu. Lipstik merah semakin menambah kesan mewah pada penampilannya.

"Cantiknya ga ada obat," kata @😍m**.

"Apapun dresscode-nya always stands out," puji @at**.

3. Bibir merah merona

Aura Kasih juga membagikan momen dirinya tampil anggun dalam balutan kebaya hitam di Instagram Story. Potretnya di mobil begitu memesona dengan bibir merah merona.

4. Pose bareng Vicky Shu Aura Kasih menghadiri acara tidak seorang diri, dia ditemani Vicky Shu. Keduanya tampak anggun dan menawan dalam balutan kebaya hitam. 5. Postur tubuh ideal Berikutnya ada Aura Kasih berfoto dengan tamu lain dalam acara tersebut. Tampak tubuh proporsional Aura Kasih dengan posturnya yang juga seorang model. 6. Foto bareng Prabowo Terakhir ada potret Aura Kasih berfoto bersama Menhan Prabowo Subianto. Aura Kasih ditemani Vicky Shu dan @sucisuaibsaenong berpose bareng Prabowo.