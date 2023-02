SIAPA tidak kenal dengan Alexandra Gottardo? Namanya masih bersinar setelah sekian lama menghiasi industri hiburan Tanah Air.

Ibu satu anak ini juga masih konsisten dengan bentuk tubuhnya yang seksi dan kerap memamerkan body goals-nya. Tak hanya itu, Alexandra Gottardo semakin memesona di usia 38 tahun.

Penasaran seperti apa potret terbaru Alexandra Gottardo? Berikut ulasannya seperti dirangkum dari Instagram @got_alex, Rabu (22/2/2023).

1. Pose duduk di kasur





Potret cantik Alex saat duduk di tepi kasur, dia memakai dress putih dan sandal warna coklat. Pose sambil memegang rambut dan menutup mata, gayanya kece abis.

Baca Juga :

2. Wajah bangun tidur





Gaya 'wake up like this' ala Alexandra Gottardo, di foto ini dia memakai dress motif berwarna hijau dan krem. Tampilan rambutnya dikesampingkan semua. Tak hanya itu, dia tidak malu berfoto meski wajah polos tanpa makeup.

3. Pose duduk tersenyum





Cantiknya Alexandra Gottardo saat duduk santai di halaman rumah. Dia terlihat memakai dress tanpa lengan warna hijau. Pose duduk dengan kaki di angat dan gaya rambut berantakan, senyumnya manis banget. Penampilannya pun dipuji netizen.

"Idaman," kata @mensi***

"Bidadari yang sungguh ayu nan cantik," kata @masjho***

Baca Juga: 4 Tips Menata Peralatan Masak yang Berantakan di Dapur

Follow Berita Okezone di Google News

4. Pose tiduran

Di foto ini, Alex terlihat tengah bersantai di kursi pinggir kolam renang. Penampilannya begitu seksi dengan baju renang warna hitam bermotif. Pose tiduran tanpa makeup dan rambut basah, penampilannya memesona. 5. Gayanya elegan

Pesona Alex begitu terpancar di foto ini. Dia memakai tube dress biru dengan tampilan rambut dicurly dan digerai. Dia juga menambahkan aksesori kalung. Sementar itu, tampilan makeupnya telihat tebal di mata dan lipstiknya. Wajah Alex begitu manglingi. "Meleleh," kata @franky*** "Cantik dan seksi banget," ucap @swar***