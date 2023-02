PENYANYI cantik Raisa Andriana siap menggelar konser tunggalnya pada 25 Februari 2023 mendatang di Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat. Konser Raisa tentu jadi yang ditunggu-tunggu penggemarnya sebab sempat tertunda selama tiga tahun karena pandemi Covid-19.

Jelang konser, ibu satu anak itu pun melakukan berbagai persiapan agar performanya maksimal saat di atas panggung. Mulai dari latihan vokal, fisik, hingga dance. Momen tersebut dibagikan di media sosial pribadinya, termasuk dance practice.

"Dance practice untuk #RiasaGBK2023 yang tinggal menghitung hari omg!! So happy latihan bareng all the dancer yang ngebakar energi dan jadi makin nggak sabar buat tanggal 25 nanti," tulis Raisa, seperti dikutip Okezone pada keterangan di video yang diunggah di Instagram @raisa6690, Rabu (22/2/2023).

Penasaran seperti apa keseruan dance practice ala Raisa? Berikut ulasannya.

Momen Raisa saat dance practice. Wajahnya terlihat sedang tertawa kepada timnya saat memeragakan gaya jongkok dengan tangan diangkat ke atas seakan memberi mic ke arah penonton. Paras cantik Raisa begitu terlihat di foto ini.

Potret Raisa saat latihan nyanyi. Dia pose setengah duduk sambil tangan memegang mic. Terlihat dia begitu bersemangat menjalani latihan untuk konsernya.

Dari kejauhan, Raisa dipantau langsung oleh pelatih saat latihan nyanyi dan koreografi. Dia terlihat melakukan latihan dengan serius untuk memberikan penampilan terbaiknya di konser nanti.

Saat latihan, Raisa terlihat memakai sweatshirt putih dengan gambar foto dan tulisan namanya yang dipadu padankan dengan jogger pants krem, sneakers putih dan aksesori kalung. Gaya rambutnya dibiarkan tergerai dan gaya wavy. Penampilan istri Hamish Daud ini bak idol.

5. Latihan bareng dancer

Setelah menguasai koreografi, dia mulai latihan bersama tim dancernya. Di konsernya nanti, pastinya Raisa harus energik dengan membawakan lagu-lagu andalannya sambil ngedance. 6. Pakai outfit oversized

Di momen lain, Raisa terlihat memakai outfit oversized, yakni kaus hitam bergambar wajah dan namanya, jogger pants krem, dan sneakers putih. Gaya rambutnya diikat dan dia terlihat memegang satu botol air mineral yang dijadikan sebagai mic. 7. Fokus latihan

Wanita 32 tahun ini terlihat fokus latihan bersama tim dancernya. Dia juga harus memperhatikan suaranya agar tetap stabil meski aktif bergerak.