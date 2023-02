MAWAR Eva de Jongh tengah menjadi sorotan. Pasalnya, nama dara 21 tahun ini disebut-sebut sebagai wanita yang mendapatkan 11 rangkaian bunga mawar dari aktor Bryan Domani.

Beberapa waktu lalu, Bryan mengunggah potret tengah berbaring di kelilingi kumpulan bunga mawar indah merekah.

"11 karangan bunga ini punya arti special buat kita melambangkan 11 trip kita, 11 tempat makan favorit & 11 hadiah spesial yang bakal aku kasih ke kamu nanti. Terima kasih karena kamu selalu memberiku lebih. I just can’t wait to celebrate our day together," tulisnya dalam caption foto.

Terlepas dari benar atau tidaknya isu yang beredar itu, sosok Mawar memang patut untuk menjadi sorotan. Kemampuan akting yang luar biasa, ditunjang dengan wajah cantik blasteran yang dimilikinya, membuat Mawar layak untuk diperhatikan.

Berikut Okezone merangkum potret cantik Mawar Eva de Jongh yang dihimpun dari akun Instagram pribadinya, @mawar_eva, Rabu (22/2/2023).

1. Straight bang









Mawar terlihat menawan dengan poni lurus yang dipakainya. Dengan busana serba hitam lengkap dengan aksen batik di bagian pinggang, membuat tampil mempesona dan elegan.

2. Baju bunga









Sambil memasang wajah datar, Mawar tampak cantik dalam balutan baju bunga berwarna hijau. Rambut yang dibuat setengah terkuncir membuatnya semakin menggemaskan.

3. Senyum lebar









Mawar terlihat bahagia menghabiskan waktu berolahraga bersama seekor anjing. Ia terlihatkan menyenangkan dengan kaos putih dan legging abu yang dikenakannya. Rambut kuncir kuda semakin membuatnya tampak luar biasa.

4. All black outfit



Kali ini, Mawar terlihat berkelas dengan blazer hitam bergaris yang melekat di tubuh semampainya. Ia memadukannya dengan celana pendek dan inner berwarna senada. Tak lupa sebuah boots semakin melengkapi penampilannya kala itu. 5. Dress malam



Mawar terlihat elegan dengan dress malam yang dipenuhi brokat indah. Model dress itu berupa kemben yang memiliki ekor panjang. Gaya rambutnya terlihat cantik. Dengan hair updo ditambahkan mutiara indah yang membuat semakin tampak sempurna.