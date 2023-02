ALEKSANDRA Bytsenko merupakan atlet voli yang jadi andalan Jakarta Pertamina Fastron. Beberapa waktu lalu parasnya mencuri perhatian saat bertanding di ajang voli bergengsi Proliga 2023.

Di Pertamina Jakarta Fastron, dia bersama terbiasa bermain di posisi outside hitter. Dia pun cukup berprestasi dalam bermain voli. Sebelum bergabung ke Jakarta Pertamina Fastron, Aleksandra Bytsenko sempat bermain untuk klub Liga Voli China, Shenzhen Zhongsai selama semusim yakni pada 2022.

Tak hanya jago bermain voli, Aleksandra juga memiliki paras yang cantik bak barbie hidup dengan rambut pirangnya. Penampilan pevoli cantik asal Ukraina inipun kerap jadi sorotan para pria.

Penasaran seperti apa kecantikan Aleksandra Bytsenko? Berikut ulasannya seperti dirangkum dari Instagram @aleksandrabytsenko, Selasa (21/2/2023).

1. Mirror selfie

Gaya selfie Aleksandra memakai crop top model turtle neck warna krem yang dipadu padankan dengan celana hitam. Gaya rambutnya dibiarkan tergerai. Pose senyum ke arah kamera, cantik banget yah.

Baca Juga :Â 5 Potret Pevoli Cantik Widya Fadhilah, Senyum Manisnya Bikin Hati Meleleh!

Baca Juga :Â 5 Potret Atlet Voli Cantik Alya Annastasya, Senyumnya Bikin Hati Adem!

2. Santai di pantai

Gaya santai Aleksandra saat menikmati liburan di pantai. Dia memakai dress warna putih dan kacamata. Pose tersenyum sambil memegang segelas minuman, aura cantiknya begitu terpancar.

3. Gaya sporty di lapangan

Gaya outfit Aleksandra saat di lapangan. Dia terlihat memakai baju jersey hijau dan handband warna hitam. Dia terlihat lebih fresh dengan gaya rambut diikat. Pose dengan wajah serius, parasnya cantik banget.

Baca Juga: 4 Tips Menata Peralatan Masak yang Berantakan di Dapur

Follow Berita Okezone di Google News

4. Miliki kaki jenjang





Potret Aleksandra saat melakukan teknik passing atas. Di foto ini, dia terlihat menunjukkan kaki jenjangnya. Ya, Aleksandra sendiri 1,92 m.

5. Foto selfie





Wanita 28 tahun ini terlihat begitu memesona saat foto selfie. Doa memakai tanktop hitam dan tatanan rambut digerai. Makeup tebalnya menambah kecantikannya.

6. Pamer kulit eksotis





Cantiknya Aleksandra pose duduk bersimpuh saat berjemur di pantai. Wanita kelahiran Ukraina ini terlihat seksi memakai swimsuit dan kacamata dengan gaya rambut basah. Kulit eksotisnya curi perhatian.

"Gorgeous," kata @fabul***

"Do you believe the love in the first sight?," goda @jaickel*