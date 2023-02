JAKARTA - Konser musik bertajuk “A New Beginning of Menara Danareksa with Judika” diselenggarakan oleh Menara Danareksa sebagai bagian dari rangkaian acara Grand Opening Menara Danareksa. Konser ini dimeriahkan oleh penampilan dari Judika, Dnanda Idol, Axin X Factor, dan TB Aji di Aryanusa Ballroom, Jumat (17/2/2023).

Menara Danareksa adalah sebuah Commercial Tower yang menawarkan one-stop-location untuk melakukan berbagai aktivitas lifestyle maupun bisnis.

Desain gedung terinspirasi dari kaligrafi kontemporer, berpadu sentuhan arsitektur khas nusantara di area facade dengan situs bersejarah paling ikonik di Indonesia, Monas. Di mana Monas melambangkan perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia, lengkap dengan pola bunga batik yang di setiap lantainya

Kemewahan Menara Danareksa terlihat mulai dari saat tamu menginjakkan kaki di Lobby (Foto: dok Menara Danareksa)





General Manager Menara Danareksa Rika Rachmawati mengatakan bahwa konser ini menjadi event musik pertama yang dilaksanakan di Aryanusa Ballroom, Menara Danareksa.

"Event ‘A New Beginning of Menara Danareksa with Judika’ ini adalah sebuah event konser musik pertama yang dilaksanakan di Aryanusa Ballroom oleh Menara Danareksa dengan dukungan penuh dari Musik++ Production,” kata Rika Rachmawati.

Dia juga menuturkan bahwa Aryanusa Ballroom dapat menampung hingga maksimal 1.000 tamu, memiliki tampilan luas, eksklusif, mewah, dan berlokasi di pusat Kota Jakarta, sehingga menjadi pilihan tepat untuk event intimate concert.

“Aryanusa Ballroom yang mampu menampung hingga maksimal 1.000 tamu dengan tinggi ceiling hingga 9,5 meter dan design pillar-less ini menawarkan tampilan yang luas, eksklusif serta mewah. Berlokasi di pusat Kota Jakarta, tepatnya di depan Monas sebagai icon kota Jakarta, menjadikan Aryanusa Ballroom di Menara menjadi pilihan venue yang sangat tepat untuk event intimate concert yang saat ini kami hadirkan," ujarnya.

Aryanusa Ballroom dengan tampilan yang luas, eksklusif serta mewah menjadi pilihan venue yang sangat tepat untuk event intimate concert (Foto: dok Menara Danareksa)





Konser dibuka oleh penampilan TB Aji, yang membakar semangat penonton melalui lagu Unholy dari Sam Smith. Tidak sampai disitu, dia juga menyanyikan singlenya sendiri, seperti Tukar Rasa dan Simpan Hati.

Setelah penampilan dari TB Aji, acara dilanjutkan dengan kuis mengenai Menara Danareksa yang dibawakan oleh MC. Penonton yang berhasil menjawab pertanyaan tersebut mendapat hadiah dari Menara Danareksa.

Penampilan dilanjutkan oleh jebolan ajang pencarian bakat X Factor Indonesia Axin yang berhasil membuat penonton bernyanyi bersama pada lagu Sweet Child O’ Mine milik Guns N’ Roses. Axin menutup penampilannya dan mengajak para penonton untuk berdiri dengan membawakan lagu dari Europe, The Final Countdown.

Dnanda berhasil buat penonton bernyanyi bersama di penampilannya. (Foto: MPI/Faisal Rahman)





Keseruan tidak berhenti disitu, salah satu penyanyi alumni Indonesian Idol Dnanda berhasil membuat penonton sing along dengan lagu Arjuna milik Dewa 19 di awal penampilannya. Seolah tak membiarkan penonton berhenti bernyanyi, Dnanda melanjutkan aksinya dengan membawakan lagu Seperti yang Kau Minta dari Chrisye.

Tak lupa, dia juga menyanyikan lagunya sendiri yang berjudul Tak Sekedar Cinta. Penampilannya ditutup dengan tembang milik Ari Lasso, Rahasia Perempuan.

Sebelum sang bintang utama, Judika naik ke atas panggung, MC kembali memberikan kuis dan berinteraksi dengan penonton. Tidak disangka, ada salah satu penonton yang hadir berpenampilan mirip dengan Judika.

Penonton tersebut pun diajak ke depan oleh MC dan unjuk kebolehannya dalam bidang tarik suara. Tentunya penampilan tersebut menjadi hiburan tersendiri bagi para penonton lainnya yang hadir.

Saat yang ditunggu-tunggu tiba, pada pukul 21.20, Judika muncul dari tengah-tengah penonton dengan menyanyikan lagu Jikalau Kau Cinta. Tentunya kehadiran Judika disambut dengan riuh tepuk tangan dan teriakan histeris penonton.

Sebelum melanjutkan ke lagu berikutnya, Judika mengucapkan terima kasih untuk Menara Danareksa karena telah menjadikannya penyanyi pertama yang tampil di gedung baru tersebut.

Judika kembali melanjutkan penampilannya dengan duet bersama sang adik, yang juga menjadi keyboardistnya di lagu Mama Papa Larang.

Tidak hanya menyanyikan lagu miliknya sendiri, Judika juga membawakan lagu dari Tanah Batak, seperti Jamila dan Mardua Holong. Dilanjutkan dengan lagu koplo Ojo Dibandingke dan Pamer Bojo sambil diiringi suara dan goyangan dari penonton.

Cinta Karena Cinta menjadi lagu terakhir yang dibawakan Judika dan menjadi penutup yang meriah dari konser “A New Beginning of Menara Danareksa with Judika”.

Konser yang dihadiri sebanyak 500 pengunjung ini membawa kepuasan tersendiri bagi pecinta musik Indonesia, salah satunya Novi. Dia mengatakan bahwa ingin menonton penampilan dari Judika.

"Mau nonton Judika dong pastinya. Keren sih, terus puas banget, ternyata kita ketemunya, liatnya tuh deket gitu jadinya puas, sih," ujarnya.

Tidak hanya dengan konsernya, dia juga mengaku kagum dengan gedung Menara Danareksa.

"Keren sih, terus kagum juga karena bagus banget, jujur. Terus, kaya wow banget, sih. Terus kalau misal ada acara-acara di sini kayanya tertarik buat ke sini karena nyaman. Semoga makin sukses nih gedungnya," kata Novi.

