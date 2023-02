GAYA Menteri Luar Negeri Retno Marsudi selalu mencuri perhatian karena selalu terlihat trendi dan funky. Tak hanya itu, ia selalu membuat gebrakan dalam penampilannya.

Seperti yang baru dilakukannya kali ini. Terlihat dalam video yang diunggahnya dalam akun Instagram pribadi, @retno_marsudi. Retno tampil formal dengan atasan putih dan bawahan hitam ala pejabat kementerian pada umumnya, saat mendampingi Presiden Jokowi dalam pengiriman bantuan kemanusiaan untuk Turki dan Suriah.

Yang menarik adalah sepatu yang dikenakan Retno tampak berbeda satu sama lain. Sebelah kanan mengenakan putih sedangkan kiri berwarna hitam. Sebuah topi bucket juga turut menemani penampilannya yang kece itu.

Dalam caption unggahan, Retno sama sekali tak membahas gaya sepatu berbeda yang sering dilakukan. Ia hanya membahas terkait kegiatan yang dilakukannya dalam video.

"Diplomasi kemanusiaan terus Indonesia lakukan. Pagi ini saya mendampingi Presiden @Jokowi melepas bantuan ke Turki & Suriah (21/2). Terdapat 4 pesawat bantuan yang berangkat kali ini, mengangkut makanan, pakaian, & peralatan logistik sejumlah 140 ton. Indonesia will continue to strengthen its humanitarian diplomacy ๐Ÿ’ช๐Ÿป," terangnya dalam caption.

Namun kebanyakan netizen malah salah fokus dengan sepatu yang dikenakannya pada kegiatan tersebut.

"Asli,sepatunya bikin salfok๐Ÿ˜‚ Keren parah ibuuuuu๐Ÿ˜๐Ÿ˜," puji @fi**.ย

"Mohon maaf ibuu saya salah fokus sama sepatunya ๐Ÿ˜‚ keren banget ๐Ÿ‘Œkayanya bakal jadi tren baru nih hehehe ๐Ÿ˜„ sehat sehat yaa buu berkah selalu ๐Ÿฅฐ," tutur @ke**.ย

"Bu Menlu ini gayanya asikโ€ฆ Sepatunya selalu beda warna ๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜," kata @ri**.

Gaya sepatu beda warna ini tak hanya sekali dilakukan Retno. Ia kerap mengunggah potret dirinya tampil dengan sepatu berbeda beberapa kali. Tak hanya saat bersantai, dalam acara kenegaraan pun Retno tak ragu tampil dengan sepatu berbeda. Menurut National Today, gaya sepatu beda sebelah ini adalah salah satu bentuk gerakan mendukung perbedaan atau Human Diversity. National Two Different Colored Shoes Day diciptakan bahkan dibuat oleh Dr. Arlene Kaiser dan dirayakan setiap tanggak 3 Mei. Kaiser menciptakan hari tersebut untuk mengenali dan merayakan keragaman manusia. Menurut Kaiser, tindakan sederhana mengenakan dua sepatu berwarna berbeda menunjukkan kepribadian seseorang.

Kaiser menciptakan hari tersebut untuk mengenali dan merayakan keragaman manusia. Menurut Kaiser, tindakan sederhana mengenakan dua sepatu berwarna berbeda menunjukkan kepribadian seseorang.ย

Dengan mengenakan sepatu berbeda, seseorang dapat menunjukkan kesediaannya untuk menjadi berbeda. Ini juga disebut sebagai penghargaan seseorang terhadap orang-orang unik dalam hidup mereka.