NIA Ramadhani merupakan salah satu artis Tanah Air yang terkenal stylish. Meski sudah menjadi ibu dua anak, ia kerap tampil youthful dan tak kalah dengan para gadis-gadis belia.

Hal itu terlihat dari sederet penampilannya di beberapa kesempatan. Bak menolak tua, Nia Ramadhani tampak sukses mencuri perhatian dengan style outfit yang membuatnya tampak seperti ABG.

Seperti pada potret yang baru-baru ini ia unggah di akun Instagramnya. Meski hanya mengenakan atasan tanktop crop berwarna putih dan hotpants jeans sobek-sobek, ia tampak tetap terlihat tampil modis.

Hal itu terlihat dari akseoris berupa tas Coco Handel berwarna biru dari merek Chanel yang ia kenakan. Tas yang memiliki harga puluhan juta itu tampak membuat penampilan Nia tampak jadi tak monoton.

“Already excited for another day like this,” tulis Nia, dalam keterangan unggahannya.

Nia juga tampak mendukung penampilannya yang sedikit dibuat lebih sporty dengan menggunakan sepatu sporty berwarna putih. Keseluruhan outfit minimalis yang dikenakannya itu tampak membuat kaki jenjangnya cukup terekspos.

Meski hanya berpose candid sambil tolak pinggang di sebuah jembatan kayu, outfit yang dikenakan Nia tampak pas dikenakan di cuaca yang tampak hangat karena sinar matahari itu. Unggahan potret Nia Ramadhani yang tampak stylish dengan outfit minimalis itu lantas mendapat beragam reaksi dari netizen. Kebanyakan dari mereka dibuat iri dengan body goals Nia Ramadhani yang masih tampak seperti ABG itu. BACA JUGA:4 Potret Nia Ramadhani Pamer Tato dengan Tubuh Berotot Banjir Keringat, Gisel: Kece Banget Ibu! “Bodynya bikin iri,” ujar @yu*******. “Mama Nia kaya masih gadis,” ujar @le****** “Mamak anak 3,” ujar @ir******* “Kaya masih gadis,” ujar @fit******* “Kayak perawan,” ujar @nu******.