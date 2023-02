ARTIS cantik Maria Vania seperti tak ada habisnya mencuri perhatian netizen. Kali ini lewat unggahan foto terbarunya di Instagram.

Maria Vania tampil cantik dalam balutan sportwear berwarna ungu. Maria Vania membiarkan rambut panjangnya tergerai yang membuat aura seksinya kian terpancar.

Dia berpose duduk tanpa melihat kamera alias candid. Vania seperti ingin memamerkan tato naga di perutnya.

"untouchable but you feel this," tulis presenter cantik berusia 31 tahun tersebut pada caption unggahan fotonya yang mendapat 120 ribu likes dari pengguna Instagram.

Caption Maria Vania tersebut seperti menggambarkan tato naga di perutnya yang bikin penasaran netizen. Tato naga tersebut memang kerap nampak, namun tidak pernah utuh.

Tato naga itu sendiri memberi kesan seksi tersendiri dari penampilan Maria Vania. Seperti penampilannya kali ini yang simpel dengan outfit olahraga.

Apalagi body goals Maria Vania terlihat jelas dengan outfit sport bra dan celana pendek tersebut. Penampilan cantik dan seksi Maria Vania inipun langsung dibanjiri komentar dari netizen.

"Naga raaaaawrrr," tulis @dinar_candy

"KiraΒ² naga nya mau jalan kemana yah," kata @dion.ardia***

"Buntut naga nya Ampe bawah keknya tuh," celetuk @igoy_yog***

"cantik bangeTT si kak jd makin cinta," ujar @tokiok***

"Aku yg cewek aja demen 😍 putih bening kenceng gede lagi.... Mau bgt gitu. Tp ga punya duit hahaha," ungkap @sitimr***

"Melihat mu imajinasiku langsung gak karuan," celetuk @ikhunt***

"memanjakan mata," timpal @ikhun***

"Terlalu sempurnaaa 😍😍😍😍😍," sanjung @iniwie***

"Putih montok sexy...cantik....bikin terbayang2 aja kadang hingga terbawa mimpi," ungkap @ongg***

