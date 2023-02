INDONESIA Fashion Week 2023 selain jadi ajang mempromosikan sulam Karawo khas Gorontalo, juga jadi etalase koleksi edisi Idul Fitri 2023 para desainer.

Sederet desainer secara spesial membuat koleksi edisi Idul Fitri. Menariknya, dari setiap desainer itu keluar look pakaian Lebaran yang berbeda-beda, sesuai dengan DNA jenamanya.

MNC Portal melihat langsung runway 'Virtue in Modesty' di IFW 2023 yang digelar di hari kedua penyelenggaraan, Kamis (23/2/2023). Berikut beberapa look yang cukup menyita perhatian:

1. DS Modest

DS tampil cukup ciamik. Sebanyak 9 koleksi spesial Idul Fitri disuguhkan di runway, didominasi warna pastel yang menjadi palet warna 2023. Meski, ada koleksi dress hitam yang mencuri perhatian.

Detail berupa lace, payet, dan beading menjadi highlight DS yang disuguhkan effortless, sesuai dengan tema koleksinya yaitu 'Effortless Glam'.

2. HJ by Devint Digdaya

Brand ini menghadirkan koleksi spesial Idul Fitri bertema Eastern Beauty, serasi dengan tema IFW 2023 yaitu 'Sagara dari Timur'. Koleksi ini coba menghadirkan keindahan dan kecantikan tenun dari Timur Indonesia.

Lewat koleksi ini, HJ berharap para pencinta mode punya pilihan untuk busana Lebaran. Terlebih, yang mau tampil berbeda pakai baju dengan sentuhan wastra Nusantara.

3. Zeta Prive

Jenama yang baru pulang dari New York Fashion Week ini hadir dengan koleksi yang terinspirasi Taj Mahal, India. Koleksinya bernuansa romantis dengan permainan warna lembut yang menenangkan.

4. Ethica





Busana Lebaran dari Ethica mengambil inspirasi dari metaverse yang kekinian. Tema tersebut terlukis dari permainan ruffles dan warna yang hologram. Kesan futuristik menjadi keunikan dari koleksi Ethica di IFW 2023.

Menariknya, Ethica menghadirkan koleksi sarimbit atau couples outfit untuk Lebaran. Busana tersebut jadi salah satu yang paling umum dipakai di Idul Fitri.

5. Alira X Deatex's





9 koleksi yang dihadirkan Alira X Deatex's menitikberatkan pada keindahan Sumatera Barat. Meski begitu, busana Lebaran ini diramu sedemikian rupa hingga terkesan modern dan kekinian, tapi tetap sesuai syariat.

Selain 5 desainer di atas, show 'Virtue in Modesty' menyuguhkan juga beberapa koleksi Lebaran dari desainer lain, mereka antara lain Aden Hijab by Pratiwi Anggraeni, Famouscarf, Mayra Indonesia, Nadheera Luxury X Arabelle Scarf, Nararya Premium, Testimo by Sari Batubara, dan Vie by Evy Susanti.

Sementara itu, secara terpisah Ketua Umum Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia Poppy Dharsono menerangkan bahwa IFW 2023 jadi ruang untuk desainer memamerkan koleksi edisi Ramadhan dan Idul Fitri, selain meng-highlight Sulam Karawo khas Gorontalo.

"70 persen busana muslim ada di sini (IFW 2023). Jadi, pasti mencerminkan tren busana Ramadhan dan Idul Fitri 2023," ungkap Poppy Dharsono pada awak media, belum lama ini.

"Kita harus akui bahwa kecenderungan para desainer lebih banyak busana Muslim, dibandingkan (desainer) yang modern kontemporer atau klasik kontemporer," tambahnya.