Hi ladies! Ada kabar gembira nih buat kamu yang suka makeup ala Korea, karena Soulyu akan hadir di Be On Fest, Festival Beauty Fashion terbesar di Jawa Barat! Event ini akan diselenggarakan pada 24 - 26 Februari 2023 di Trans Convention Center Bandung. Makanya, catat tanggalnya dan jangan sampai ketinggalan!

Akan ada banyak banget produk beauty dan juga berbagai fashion brand ternama. Nggak cuma itu, kamu juga akan disuguhkan dengan penampilan artis dan juga beauty influencer yang akan memeriahkan acara kecantikan terbesar se-Jawa Barat ini!

Mengenal Be On Fest, festival kecantikan terbesar se-Jawa Barat

Be on fest merupakan event Beauty and Fashion terbesar di Kota Bandung. Be On Fest berhasil mengajak 150 lebih brand makeup, skincare & fashion ternama yang akan ikut memeriahkan gelaran tersebut.

Dalam acara ini, akan ada banyak promo dari berbagai brand, live music, talkshow, dan masih banyak lagi. Selain itu, acara ini juga akan dihadiri puluhan Artis dan influencer ternama seperti Shandy Aulia, Aura Kasih, Nita Gunawan, Sarah Kheil, Indah Kus, Fathi NRM, Resmon Niinu dll.

Dengan adanya acara ini, penyelenggara berharap Bandung bisa menjadi tuan rumah di bidang Fashion & Beauty Enthusiast yang berkenaan dengan berkembangnya sinergi antara sektor fashion dan beauty saat ini.

Kunjungi booth Soulyu dan dapatkan diskon 50% untuk semua produk!

Soulyu merupakan brand kecantikan asal Indonesia yang memiliki kandungan skincare yang halal dan aman bagi kulit wajah. Produknya pun terinspirasi dari kecantikan ala Korea sehingga kamu bisa mendapatkan look yang kekinian!

Selain itu, ada banyak banget produk Soulyu yang sudah terkenal di pasaran. Seperti Soulyu Cheek Glimmer, Skin Glow, Brow Perfector, Lip Flush, Lip Maximizer, dan juga Miracle Serum Mist.

Sudah ada banyak sekali lho wanita Indonesia yang menggunakan produk Soulyu. Kini saatnya kamu yang coba! Kebetulan, di event ini Soulyu akan memberikan diskon 50% yang berlaku untuk semua produk, serta special price Soulyu Cheek Glimmer seharga Rp75.000 saja!

Soulyu juga punya produk baru 4 in 1 lho! Penasaran? Simak penjelasannya berikut ini!

Belum lama ini, Soulyu juga mengeluarkan produk baru yang spesial banget dan nggak bikin kantong jebol! Ya, bagaimana tidak, produk terbaru yang dikeluarkan Soulyu ini memiliki 4 manfaat sekaligus dalam 1 produk.

Bernama Soulyu Miracle Serum Mist, produk ini memiliki 4 manfaat untuk kulit wajah. Karena, dapat digunakan sebagai primer water, makeup set, serum, dan juga facemist. Sehingga kamu nggak perlu nguras tabungan lagi buat beli 4 produk!

Dengan Soulyu Miracle Serum Mist, kamu cukup beli 1 produk saja karena kandungannya sudah setara dengan 4 produk! Kebayang kan berapa banyak uang yang bisa kamu hemat? Makanya, kunjungi booth Soulyu segera dan borong produknya mumpung lagi banyak diskon!

