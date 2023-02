PUTRI Setiawan merupakan salah satu selebgram cantik yang mencuri netizen di Instagram. Putri Setiawan kerap membagikan beberapa konten, mulai dari mix and match fashion, Outfit of The Day (OOTD), gaya rambut, hingga makeup.

"Banyak konten tentang hidupku sih, You can see my life inside my instagram. Jadi memang yg aku tampilkan ya outfit aku, makeup aku, rambut, gitu-gitu, dan suka banget bikin beberapa reels yang emang lucu-lucu," tutur Putri pada keterangan resminya, Kamis (23/2/2023).

(Foto: Instagram/@putrisetiawan)

Kali ini, Putri Setiawan membagikan tips untuk makeup bagi para kaum Hawa. Untuk anak-anak muda yang ingin tampil dengan makeup simpel, namun tetap eye catching bisa banget tips dari Putri menjadi inspirasi.Â

Putri menjelaskan, ada beberapa langkah penting untuk makeup harian yang simpel tapi terlihat memukau dan memesona.

"Tips buat kalian yang mau makeup simpel tapi tetap eye catching, yang penting pakai concealer, blush on, dan mascara / eyeliner," ucap Putri.

Tidak hanya itu, Putri juga menambahkan, selain makeup penggunaan softlens juga bisa mendongkrak penampilan agar terlihat lebih fresh.

"Dan kalau bisa pake softlens deh, karena menurut aku bisa bikin make up kalian makin terasa berbeda," lanjutnya.

(hel)