PEKAN mode dunia untuk musim gugur dan dingin 2023 kini tengah berada di London, Inggris. Berbagai jenama Inggris pun mulai menampilkan karya terbaiknya di Tanah AIr mereka.

Salah satunya adalah Burberry yang merupakan ikon British fashion household, mereka pun menyuarakan gaya berbusana khas Inggris. Tapi, penampilan Burberry di pentas mode dunia ini sekaligus menjadi debut Daniel Lee sebagai desainer Burberry menggantikan Riccardo Tisci.

Seperti Bailey, Lee juga berdarah Inggris. Muncul harapan Lee sebagai pria asli Inggris dapat mengembalikan masa kejayaan Burberry sebagai merek warisan kebanggaan negara 'Big Ben' tersebut. Menyusul kampanye debut sebagai Creative Director terbaru Burberry, Daniel Lee tampilkan visi dan inovasi baru nya untuk merek asal Inggris ini dalam koleksi fall/winter 2023 saat London Fashion Week.

London Fashion Week yang sangat dinantikan dibuka dengan the iconic Burberry trench coat, akan tetapi bukan trench coat cokelat ikonis Burberry yang para penggemarnya biasa lihat. Lee tetap berpegang kuat pada akar merek ini, tetapi memperbaruinya dengan jalur warna yang lebih segar, dalam hal ini, hijau tua.

Dibubuhi dengan aksen bulu palsu berwarna emerald dan potongan baru yang berbentuk oversized juga blown-out collar. Penampilan yang mengikuti tema ini berlanjut, dengan pola kotak-kotak yang jauh dari netral, Lee memilih warna ungu yang anggun dengan hitam atau kuning, merah terang dengan magenta, kuning dengan abu-abu dan biru dengan putih.

Lapisan dan perangkat keras yang terinspirasi utilitas, cetakan bergambar bebek pada jaket serta gaun memberi kesan keseimbangan antara warisan yang sudah dimiliki Burberry dengan gaya kontemporer khas Daniel Lee.

Sang desainer kawakan pun membawa hawa yang lebih muda dan fresh ke dalam brand tersebut tanpa mengubah identitas Burberry yang sudah dibawa sejak 1856. What do you think of Daniel Lee’s direction for Burberry? A breath of fresh air or just an ordinary change?

