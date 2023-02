PASANGAN Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo tengah berbahagia, karena anak keduanya, Valencia Tanoesoedibjo kembali meraih prestasi gemilang di bidang pendidikan.

Valencia diketahui baru saja menyelesaikan pendidikan gelar masternya yang kedua di Columbia Business School. Valencia, ditemani Hary dan Liliana menjalani prosesi wisuda di Columbia Business School, di New York, Amerika Serikat (AS), Sabtu 25 Februari 2023.

Lewat akun Instagram pribadinya, Hary sang ayah mengucapkan selamat untuk putri tercintanya tersebut.

“Columbia Business School Graduation, New York: Congrats my dear Valencia for your second graduate degree: MBA!,” tulis Hary, dikutip Minggu (26/2/2023).

(Foto: Instagram @hary.tanoesoedibjo)

Baca Juga: 4 Tips Menata Peralatan Masak yang Berantakan di Dapur

Follow Berita Okezone di Google News

Tidak hanya Hary, sang ibu, Liliana juga tak ketinggalan mengucapkan selamat untuk anak keduanya tersebut yang kembali membuat bangga orangtua dan keluarga atas pencapaiannya di bidang akademisi.

“Congratulation my dear daughter @valenciatanoe for your 2nd Master Degree MBA @columbia,” tulis Liliana sebagai keterangan video keseruan prosesi wisuda Valencia.

(Foto: Instagram @hary.tanoesoedibjo

Sebagai ibu, Liliana mendoakan sang putri untuk selalu diberkahi sekaligus berbangga karena kerja keras Valencia yang kuliah sambil tetap bekerja selama ini telah terbayar manis.

(Foto: Instagram @hary.tanoesoedibjo

“May God keep blessing you forever and always. Your hard work finally paid off. We are proud of you,” pungkas Liliana bangga.