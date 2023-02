HARI ini, Aura Kasih tengah berulang tahun yang ke 36 tahun. Tentu saja ada begitu banyak ucapan yang datang kepada wanita cantik satu ini.

Di hari spesial tersebut, Aura mengunggah potret yang cukup menarik. Ia mengenakan dress ketat berwarna syok pink. Terdapat belahan di bagian samping dress tersebut.

Bentuk tubuh indah ibu satu itu juga terpampang nyata dalam foto. Tak lupa kacamata hitam menemaninya dalam momen kala itu.

ย

Yang cukup unik adalah tentengan Aura. Bukannya menjinjing sebuah tas, wanita Sunda ini malah menenteng sebuah tabung gas berwarna senada dengan bajunya.

Urat tangan Aura tampak menonjol dalam foto. Namun tak memudarkan kecantikan yang dimilikinya.

"Terimakasih untuk 36 tahun hidup di dunia dengan penuh lika liku up and down! Semoga hidup ini bisa lebih bermanfaat untuk mahluk hidup lainnya," tulis Aura dalam caption foto.

Harapan dan doa yang ia panjatkan di hari ulang tahunnya itu kemudian direspon oleh tak sedikit netizen. "Happy Bday neng geulisโ€ฆ..Stay blessed ๐Ÿ'๐Ÿค—,"ย tulis @re**. "Happy bday Sanny,"ย tutur @aj**. "Hbd ayang ๐Ÿ˜,"ย ucap @sh**. Namun tak sedikit juga netizen yang salah fokus dengan tentengan dan penampilan si cantik Aura. "Tidak perlu menenteng kremes, gas pink oge tetep kece. ๐Ÿ'๐Ÿ˜‚,"ย canda @wn**. "Keren tas jinjingnya, model baru ya. ๐Ÿ˜‚,"ย ucap @ha**. "Kaya apotik tutup ๐Ÿ˜ข๐Ÿ˜ข,"ย gombal @kr**. "Baju merah jangan sampe lepas ๐Ÿ˜,"ย ujar @li**.