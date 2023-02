MEMBER idol group IVE yaitu An Yujin resmi menjadi muse terbaru dari brand fashion kasual Lucky Chouette. Lucky Chouette merupakan brand kasual untuk wanita dari KOLON Industries FnC Organization (KOLON FnC).

Lucky Chouette memperkenalkan An Yujin sebagai model terbarunya melalui unggahan pada Instagram resminya @luckychouette7. Brand fashion kasual tersebut memilih An Yujin karena citranya sebagai ikon dari Generasi MZ, untuk meningkatkan sinergi antara brand dengan pesona stylish dan unik dari An Yujin yang ingin ditunjukkan oleh Lucky Chouette.

”Kami mengharapkan An Yujin yang memiliki energi positif dan cerah, untuk menjadi ikon fashion baru bagi generasi MZ,” ungkap Lucky Chouette.

Lucky Chouette memperkenalkan 23’ SPRING 1ST CAMPAIGN bersama An Yujin dengan tema “BE MY ICON, LUCKY ICONIC AN YUJIN”. Koleksi terbaru dari Lucky Chouette terdiri dari pakaian dan aksesoris kasual dipadukan dengan pattern unik yang membuatnya semakin menarik.

Pakaian yang pas dikenakan pada musim semi seperti blouse, ribbed hem, jacket, jumper, hingga skirt diperkenalkan menggunakan model baru An Yujin melalui website Official dari Kolon Mall, dan tidak ketinggalan aksesoris pelengkap seperti sandal, slip-on, dan juga cap.

Belum lama ini, Ahn Yujin juga diperkenalkan sebagai brand ambassador terbaru dari Fendi. Hal ini berkaitan dengan popularitas IVE yang kian menanjak, yang membuat beberapa membernya juga digaet sebagai Brand Ambassador dan juga muse brand ternama.

(mrt)