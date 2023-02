KASUS Agnes dan Dandy dalam tindakan pengeroyokan David belum beres, kini muncul pasangan Gen Z problematik lainnya yaitu Hugo dan Bila. Mereka diduga melakukan aksi pelecehan seksual.

Kabar ini muncul ke publik lewat unggahan Twitter @andalasfess yang dibagikan pertama kali pada Jumat, 24 Februari 2023. Di situ, akun tersebut menjelaskan kalau diduga ada tindak pelecehan seksual yang dilakukan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

"Bantu up kasus pelecehan di FK, predatornya masih bebas. Korban sudah lapor ke prodi, fakultas, rektorat, satgas, polda, tapi pelaku masih bebas uaf," tulis akun tersebut mengawali utas, dikutip MNC Portal, Senin (27/2/2023).

Cuitan itu telah dilihat lebih dari 2 juta netizen. Nyaris 7 ribu netizen membagikan ulang unggahan tersebut. Beberapa informasi ditambahkan si netizen terkait kasus ini.

"Untuk kasus ini kabarnya sedang diurus, jadi buat yang sudah tahu identitas korban, jangan disebar karena korban sempat trauma. Mimin di sini belum hapus postingan agar terjadi sanksi sosial bagi pelaku," tambah akun tersebut.

Dari beberapa informasi, diketahui bahwa korban Hugo dan Dila sebanyak 8 orang. Mereka diduga mengalami pelecehan seksual. Kasus ini sudah masuk tahap penyidikan pihak kepolisian.

"Dilaporkan bahwa para korban difoto atau di video tanpa izin oleh seorang mahasiswi yang kemudian mengirim foto atau video tersebut ke pacarnya untuk kepuasan seksual. Mudah-mudahan bisa diusut tuntas," tulis @cania_citta.

Dari foto yang diunggahan akun Twitter @andalasfess, diduga Hugo dan Bila bersekongkol melecehkan orang lain. Begini tulisan di foto tersebut:

Si pelaku yang cewek (Bila), dia suka nginap di kos dan rumah teman-teman dekatnya dengan alasan dia gak bisa pulang ke kos karena kosnya sudah dikunci (akibat) kemalaman dan juga alasan mau curhat dan cerita-cerita tentang cowoknya.

Saat korban sudah tidur di kosnya, dia melakukan aksinya yaitu membuka baju korban. Not only that, dia melakukan hal yang lebih gila dan 'kotor' ke korban sambil direkam dan difoto. Lalu, foto dan video itu dikasih langsung ke pacarnya (Hugo).

Berdasarkan pengakuan Bila dan bukti-bukti chat, memang benar Hugo yang suka mancing Bila untuk ngelakuin hal tersebut. Bahkan, saat ditanya sama pihak berwajib terkait motif tindakannya, Bila bilang untuk memuaskan nafsu Hugo yang suka lihat lesbi berhubungan badan.

Sekarang korban-korban gak tahu foto dan video sudah sampai mana disebarkan oleh mereka dan gak ada jaminan apapun yang bisa bikin korban-kobrna percaya kalau foto dan video mereka gak disebar kemana-mana.

Dan Hugo melakukan hal yang sama. Jadi, saat main dan menginap sama teman-temannya, dia ngelakuin hal yang sama kayak Bila, bahkan saat di kampus, Hugo foto diam-diam teman ceweknya dan memfokuskan ke bagian-bagian tubuh (pasti semua orang paham maksud bagian tubuh ini).

Mereka mengaku kepada pihak berwajib sudah melakukan saling kirim 'konten' ini sejak Juni dan baru ketahuan Desember akhir kemarin.

Dari mana kasus ini terungkap? Dari pengakuan Bila sendiri. Kenapa Bila bisa ngaku? Karena Bila sudah terpojok dengan ditambah ada juga korban yang sempat kebangun saat mau dibuka bajunya, tapi korban itu tidak bisa bertindak lebih jauh, karena saat itu belum punya buktinya.

Kasus ini pun dikawal oleh netizen Twitter hingga sekarang. Belum ada informasi terbaru mengenai kasus tersebut, namun pihak kampus dalam hal ini disampaikan oleh Center for Indonesian Medical Student's Activities - Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andala (CIMSA-BEM KM FK UNAND) sudah angkat suara.

Intinya, pihak kampus dengan tegas menyatakan tidak membenarkan tindak kekerasan seksual, menentang segala bentuk kekerasan seksual dan mendukung segala upaya pencegahan dan penanggulangan, serta berkomitmen untuk menjadi ruang aman bagi korban.

Di pernyataan resminya juga disampaikan bahwa telah dicabut status keanggotaan diduga pelaku dan membebastugaskan kepengurusan, pun menuntut pihak yang berwenang untuk segera menangani kasus ini dan mengawal kasus kekerasan seksual hingga keluarnya keputusan akhir dari pihak yang berwenang.