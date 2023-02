JAKARTA - Hari kedua gelaran festival musik LifeFest 2023, yang disponsori PT Asuransi Jiwa IFG Life atau IFG Life, pada Minggu, 26 Februari 2023, di Plaza Parkir Timur GBK Senayan, dipadati ribuan pengunjung.

Cuaca mendung yang menyelimuti kawasan Senayan, tidak mengikis antusiasme pengunjung. Sejak pukul 14.00 WIB pengunjung yang didominasi generasi milenial, ini terlihat mulai memadati Plaza Parkir Timur.

Pengunjung terlihat menikmati berbagai sport arena, seperti Arcade Arena, Baseball Arena, dan Archery Arena. Mereka terlihat tertib saat menjajal ketiga sport arena tersebut.

Salah satu pengunjung bersemangat melesatkan bola basket ke dalam ring. Dia bersorak gembira setelah berhasil meraih 27 poin. "Hore, masuk bolanya. Jago kan gue," katanya sambil merentangkan kedua tangan ke samping.

Antusiasme pengunjung saat menjajal Arcade Arena di IFG LifeFest 2023. (Foto: dok MPI/Jack Newa)

Keseruan pengunjung juga terlihat di Archery Arena. Sebagian besar pengunjung mencoba berlatih memanah. Di sini, setiap pengunjung akan diajarkan teknik dasar memanah, seperti teknik posisi, menempatkan anak panah, memegang busur dan anak panah, hingga melepaskan anak panah ke sasaran.

Putra, pengunjung LifeFest yang datang bersama istrinya, mengaku terhibur dengan LifeFest 2023. Di samping festival musik dan wahana sport, pengunjung juga dimanjakan dengan berbagai jajanan kuliner. "Keren konten acaranya, ada musik, wahana sport yang menguji ketangkasan kita. Sempet nyoba memanah tadi, seru," tuturnya.

Menjelang petang, grup band asal Malang, Coldiac menghentak rigging stage LifeFest 2023 dengan tembang pamungkasnya Beautiful Day. Riuh penonton langsung terasa saat mereka melantunkan lirik lagu tersebut, "It’s such a beautiful day why are you so blue. Hey it’s been too long that you shut your heart out".

Coldiac menghentak rigging stage LifeFest 2023 dengan tembang pamungkasnya Beautiful Day. (Foto: dok LifeFest)

King Nassar Ajak Penonton Berjoget

Setelah penampilan Coldiac, pengunjung LifeFest 2023, berdendang bersama di Karaoke Arena bersama Berita Disko. Berita Disko berhasil membuat pengunjung berjingkrak sambil bernyanyi membawakan lagu Lupa Lupa Ingat milik The Kubs, dan Benci Bilang Cinta milik Radja.

Sebelum menutup petang, band Fourtwnty menghibur pengunjung dengan lagu hitsnya Zona Nyaman. Melalui lagu ini Ari Lesmana, sang vokalis, seakan mengajak para pengunjung LifeFest 2023 untuk coba mengejar passion mereka, dan keluar dari zona nyaman.

Malam mulai merangkak naik. Jarum jam menunjukkan pukul 18.40 WiB. Ribuan pengunjung mulai menyemut di depan rigging stage. Lighting rigging stage mulai menyorot. Kehadiran The Changcuters berhasil membuat suasana LifeFest 2023 pecah.

Tria tampil dengan rambut gondrong dan begitu enerjik. Penonton langsung berjingkrak bergemuruh saat band asal Bandung ini melantunkan lagu I Love U Bibeh, Racun, hingga Hijrah ke London. "Terima kasih LifeFest, kalian semua luar biasa. Banyak banget yang hadir. Seru banget. Tetap semangat untuk kalian semua," kata Tria.

Isyana Sarasvati yang tampil dengan balutan t-shirt hitam, kembali meninggikan adrenalin penonton saat menyanyikan lagu Unlock The Key. "Selamat malam LifeFest, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih untuk kehadirannya," katanya.

(King Nassar membakar semangat para penonton LifeFest 2023 dengan berdangdut ria. Foto: dok LifeFest)

Pedangdut King Nassar tampil totalitas di hadapan penonton. Balutan busana merah penuh kerlap-kerlip, membuat suasana panggung makin meriah. Penyanyi bernama asli Nassar Fahad Ahmad Sungkar itu tak henti mengguncang panggung LifeFest 2023.

Goyang dangdutnya membakar semangat para penonton saat membawakan tembang Gejolak Asmara, Kopi Dangdut, hingga Seperti Mati Lampu. "Tangannya di atas dulu. Suaranya mana, lebih keras. Ya, bagus. Saya doakan pengunjung LifeFest sehat, panjang umur, rezekinya berlimpah. I love you LifeFest. Terima kasih LifeFest," tuturnya.

Nostalgia Bareng Padi Reborn

Waktu menunjukkan pukul 22.48 WIB. Ribuan penonton masih terlihat antusias. Band Padi Reborn tampil menutup gelaran festival musik LifeFest 2023 dengan tembang Mahadewi, Menanti Sebuah Jawaban, Semua Tak Sama, Kasih Tak Sampai, hingga Begitu Indah.

Padi Reborn sukses membuat penonton LifeFest larut dalam pusaran nostalgia. Penonton kompak bernyanyi tembang-tembang nostalgia Padi Reborn. "Energinya luar biasa banget LifeFest. Terima kasih untuk kebersamaan kita malam ini," kata Fadli.

LifeFest 2023 yang sukses digelar PT Asuransi Jiwa IFG Life atau IFG Life, selama dua hari pada 25-26 Februari 2023, tak terlepas dari semangat IFG Life yang tahun ini akan fokus dalam melakukan transformasi, yakni menyasar segmentasi generasi muda untuk memiliki asuransi.

Melalui LifeFest 2023, IFG Life ingin mengedukasi generasi muda agar melek asuransi. “Milenial ini atau generasi muda memang melihat asuransi berbeda. Kami ingin dekatkan brand IFG Life dengan kalangan generasi muda,” kata Direktur Utama IFG Life Harjanto Tanuwidjaja.

Menurut Harjanto, saat ini generasi muda masih memprioritaskan pengeluaran untuk gaya hidupnya. Padahal menurutnya, asuransi bisa menunjang gaya hidup generasi muda khususnya yang memiliki mobilitas dan aktivitas tinggi.

“IFG Life itu asuransi jiwa dan kesehatan yang didirikan pemerintah, kami ini ada untuk bisa membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan proteksi kesehatan, penting sekali bagi kita untuk menjaga dan proteksi diri kita,” tutur Harjanto.

So, jangan lupa proteksi dirimu dengan asuransi sekarang juga. Sampai jumpa di LifeFest tahun depan.

