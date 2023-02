INDONESIA Fashion Week 2023 memang menjadi salah satu moment untuk menampilkan karya jenama lokal. Layaknya fashion mode di negara lain, IFW juga menampilkan tren-tren fashion yang diperkirakan bakal populer tahun ini.

Tapi, selain busana IFW 2023 juga menampilkan tren makeup yang bakal populer. Brand Manager Wardah Decorative Ulfah Hasanah menyebut ada beberapa makeup yang bakal populer di 2023.

“Pada kesempatan ini, Wardah kembali memperkenalkan dan menampilkan tren makeup baru di panggung IFW yang berkolaborasi bersama makeup artist ternama tanah air. Makeup Look 2023 yang kami perkenalkan ini mencerminkan perempuan Indonesia yang progresif, kuat, dan berdaya,” imbuhnya.

Wardah Makeup Look 2023 hadir dengan 5 tampilan makeup yang sangat bervariasi mulai dari hasil akhir complexion matte hingga glow, mata natural hingga glossy, bibir matte hingga glossy dan menggunakan tone warna tampilan makeup yang berkarakter.

Berkolaborasi dengan 5 makeup artist, Wardah Makeup Look 2023 mengkombinasikan tampilan natural flawless dengan sentuhan mata yang eksploratif pada beberapa tampilan makeup-nya:

Korean Pinkish

Kiara Leswara mendemonstrasikan makeup look Korean Pinkish yang terinspirasi dari tren makeup ala Korea, Wardah membawa “Korean Pinkish” sebagai salah satu makeup look 2023 yang cocok untuk daily look karena memiliki hasil akhir natural pinkish dan glowing. Tampilan ini memiliki fokus utama pada mata yang memainkan shimmer dan memberikan aegyosal pada bawah mata.

Winged Brown

Hepi David mendemonstrasikan makeup look Winged Brown Liner yang terinspirasi dari tren makeup fashion week dunia yang bermain lebih eksploratif pada mata. Tampilan makeup ini merupakan salah satu hero makeup dari kelima Makeup Look 2023 yang dipersembahkan Wardah, cocok untuk acara seperti fashion show hingga lebaran.

Soft Glam





Yulia Fazrin mendemokan makeup look Soft Glam yang merupakan Wardah Makeup Look 2023 yang cocok digunakan sehari-hari dan pada acara formal. Makeup ini berfokus pada warna mata dan bibir, serta warna mata dibuat brownish dengan shimmer sehingga tetap natural namun stand out. Tampilan makeup ini memiliki hasil akhir matte yang cocok untuk kulit berjenis normal to oily karena akan menahan minyak lebih lama.

Rosy Soft Liner





Risma Bianca membuat makeup look Rosy Soft Liner yang memiliki nuansa pinkish. Terinspirasi dari gabungan korean look dan fashion week global, tampilan makeup Rosy Soft Liner ini mengkombinasikan gaya eyeshadow yang lebih eksploratif, yaitu dengan garis pada bagian bawah mata hingga dibuat winged dan garis pada kelopak mata. Tak lupa untuk memberikan shimmer di sudut mata agar mata lebih hidup.

Dewy Natural

Sari Putri mendemonstrasikan makeup look Dewy Natural. Melalui tampilan makeup Dewy Natural, Wardah menaikkan kembali tren no makeup makeup look dengan sentuhan baru, yaitu dengan cara membuat hasil makeup terlihat glowing dan merona.