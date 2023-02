EVENT #NgeShortsBareng yang digagas oleh StarHits dan YouTube Indonesia sudah berhasil menarik beberapa konten kreator berbakat dengan konten yang kreatif dan menghibur. Salah satu kreator Jakarta yang bergabung dalam manajemen StarHits sekaligus pemenang ajang pencarian bakat MasterChef Indonesia Season 8 yaitu Jesselyn Lauwreen.

Memiliki YouTube Channel bernama jesselyn lauwreen, gadis asal Medan tersebut mengaku telah mulai mengunggah video ke YouTube Channel sejak dirinya masih menempuh pendidikan di sekolah masak bergengsi yaitu Le Cordon Bleu Paris, Prancis. Terlebih dirinya juga mengaku bahwa ia memang hobi membuat dan mengedit video.

“Jadi pas aku kuliah di luar negeri, aku memang udah seneng vlogging, aku juga udah buat YouTube sendiri, jadi bukan out of mikirin kerja atau money-nya sih. Lebih ke gara-gara hobi aja. Suka ngedit dan suka video recording gitu,” ujar Jesselyn.

Menjadi konten kreator pastinya tidak luput dari kesulitan atau struggle yang harus dihadapi, seperti Jesselyn yang mengatakan bahwa membuat video blog atau vlog yang berbeda dengan kreator itu cukup sulit.

“Di content creating world sekarang tuh orang-orang yang gak dapet oportunitas seperti aku juga udah bisa buat konten. Dan apa sih yang buat aku beda dari yang lain, karena sebagai konten kreator itu kita harus cari tau ciri khas masing-masing, karena people appreciate sesuatu yang original,” jelasnya.

Dengan ketatnya persaingan dunia konten kreasi terutama di YouTube, Jesselyn memiliki strateginya tersendiri agar para penonton atau subscribers selalu setia menonton kontennya.

“Aku mau buat konten aku lebih interaktif daripada biasanya. Karena sekarang kan mungkin kebanyakan tuh cuma resep-resep aja. Jadi seperti kayak konten gourmet atau series-series lainnya yang lebih interaktif tuh aku notice-nya lebih banyak orang yang suka nonton, kayak seakan-akan aku jelasin langsung atau mengikuti hari-hari aku lewat vlog,” jelasnya.

Kerap membagikan video resep masakan dan vlog seru bersama sahabat dan keluarga, Jesselyn berharap jika para penontonnya dapat ikut merasakan kebahagiaan yang dibagikan melalui video-video tersebut.

Seperti yang sudah diumumkan oleh YouTube akhir di akhir tahun lalu, konten YouTube Shorts kini sudah bisa mulai dimonetisasi dengan syarat-syarat tertentu. Jesselyn mengatakan bahwa dirinya tentunya senang sekali.

“Seneng sekali. Jadinya kayak kesannya lebih worth it gitu kan, ada dapet cuan-cuan. Sedikit membayar modal membuat konten. Jadi membantu sekali. Semoga dari sini aku bisa mendapat opportunity untuk lebih besar lagi,” ujar Jesselyn.

Telah mengunggah video YouTube sejak 2020, Jesselyn memiliki goals berupa membangun brand image sebagai chef sekaligus juga dapat fokus di lifestyle, vlog, fashion, make up, dan lainnya.

“I like all kinds of like artsy, bidang-bidang kayak gitu. Jadi aku juga pengen banget bisa eksplor bagian situ, dan pokoknya lebih positif and big in this industry,” ungkap gadis kelahiran 2000 tersebut.

Kepada masyarakat yang baru akan memulai kiprahnya di dunia konten kreator, Jesselyn menyampaikan bahwa jangan ragu-ragu untuk memulai. Tunjukkanlah kreatifitas, bagikan ciri khas masing-masing kepada dunia, dan tidak ada yang tahu jika ke depannya bisa menjadi konten kreator yang sukses.

Tak lupa, Jesselyn juga menyampaikan pesan kepada subscribers-nya. Ia berharap penonton setianya suka dengan konten-konten yang ia buat.

“Dan semoga kalian semua bisa dapat inspirasi untuk menjadi seseorang yang bisa mengejar mimpi mereka masing-masing,” ujar Jesselyn.

Buat yang penasaran dengan konten resep masakan serta vlog seru dari Jesselyn, langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel jesselyn lauwreen, ya!

(mrt)