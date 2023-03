NAMA Nora Alexandra terseret di tengah isu keretakan rumah tangga Indra Bekti dan Aldila Jelita. Dirinya lantas dibanding-bandingkan dengan Aldila soal kesetiaan.

Meskipun tak berpenampilan tertutup seperti Aldila Jelita, Nora dianggap lebih setia kepada suaminya, Jerinx. Melalui instagram Nora pun mengunggah tangkapan layar berisi curahan sebuah pemberitaan maupun cuitan netizen tentang dirinya dan Aldila Jelita.

Dengan tegas, Nora Alexandra meminta agar netizen tak lagi membandingkannya dengan Aldila Jelita. Apalagi sampai menyeret unsur kealiman seorang wanita.

"Teman-teman mohon maaf sekali untuk tidak membuat perbandingan kaya gini please, jangan bawa-bawa kata "alim " ini kayaknya beda konteks deh dengan kasus rumah tangga aku ya" kata Nora lewat kolom caption.

Terlepas dari kontroversi yang terjadi, sosok Nora dikenal sebagai model yang cantik dan memiliki tubuh yang oke. Ia kerap mengunggah potretnya di akun Instagram pribadinya, @ncdpapl.

Berikut potret terbaru Nora Alexandra yang Okezone himpun dari akun Instagram pribadi Nora, Rabu (1/3/2023).

1. Bernyanyi









Saat ini Nora menetap di Bali. Ia kerap tampil manggung bersama sang suami dengan grub band-nya, Superman Is Dad. Seperti kali ini, ia terlihat cantik mempesona dibalut busana tertutup dengan nuansa wayang dna batik. Ia terlihat cantik meski dari samping.

2. Say Hi!









Kali ini Nora terpose sambil mengangkat tangannya seolah ingin "say hi" ke arah kamera. Ia cantik mengenakan atasan one shoulder top. Rambutnya cantik digerai indah.

3. Peluk anak buaya





Sambil tertawa lebar, Nora memeluk anak buaya dengan santai. Ia tak terlihat takut dan gentar. Ia tampak mengenakan busana hitam panjang dan longgar. Nora semakin cantik dengan kacamata yang menghiasi wajahnya.

4. Tamasya di Borobudur



Dalam foto Nora tampak menikmati wisata di Borobudur. Ia cantik berbalut dress kuning kunyit ketat yang ditumpuk dengan outer bermotif batik.



Nora terlihat luar biasa dengan atasan seperti tanktop namun lebih terbuka. Atasan itu bertali tipis membuatnya bagian pribadinya sedikit tampak. Ia memadukannya dengan celana orange longgar yang sangat matching dengan atasan tersebut.