TEH memang memiliki banyak manfaat dan banyak ragamnya. Salah satu teh yang banyak digemari yakni chamomile. Bahkan, teh chamomile juga bermanfaat mengurangi kram menstruasi.

Meskipun budaya minum teh di Indonesia sudah dikenal sejak lama, namun masih jarang orang mengetahui teh chamomile. Sebabnya adalah teh chamomile masih asing daripada jenis teh lain yang sudah dikonsumsi banyak orang yaitu seperti teh melati atau jasmine.

Jika dikonsumsi secara rutin, teh chamomile memiliki manfaat yang terkenal yaitu meningkatkan kualitas tidur. Berdasarkan salah satu penelitian, teh yang sering menjadi obat tradisional ini juga bermanfaat untuk meredakan nyeri haid.

Banyak penelitian sudah diselesaikan untuk mengetahui manfaat dari teh chamomile. Salah satunya adalah meredakan kecemasan dalam periode menstruasi. Berikut manfaat lain teh chamomile yang perlu kalian ketahui.

Mencegah Kanker

Sebuah penelitian berjudul Chamomile and Marigold Tea: Chemical Characterization and Evaluation of Anticancer Activity, membandingkan teh marigold dan teh chamomile untuk mencegah kanker. Hasilnya kedua teh tersebut dapat membidik sel tumor secara selektif. Hal ini membuktikan bahwa teh chamomile dapat menurunkan risiko kanker meskipun teh marigold lebih efektif.

Mencegah Osteoporosis

Osteoporosis merupakan penyakit pengeroposan tulang belakang yang menyebabkan tulang bungkuk. Penyakit ini lebih berpotensi menyerang wanita setelah memasuki masa menopause karena produksi hormon estrogen yang sudah tidak seimbang. Sebuah penelitian pada tahun 2004 menunjukkan teh chamomile dapat memberi efek anti-estrogenik yang dapat mengendalikan hormon estrogen. Teh chamomile juga terbukti dapat meningkatkan kepadatan tulang meskipun masih membutuhkan penelitian lebih lanjut.

Menurunkan Gula Darah

Teh chamomile juga terbukti dapat menurunkan gula darah untuk pengidap diabetes. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tikus membuktikan dalam konsumsi yang rutin dapat mencegah peningkatan gula darah. Namun dalam hal ini teh ini belum bisa menggantikan obat diabetes.

Menjaga Pencernaan Dengan sifat anti radang, teh chamomile dapat menjaga kesehatan pencernaan. Sebuah penelitian pada tikus juga membuktikan chamomile dapat menjaga sistem pencernaan dari diare. Tanaman ini juga mampu menjaga tingkat keasaman dan menghambat pertumbuhan bakteri pemicu maag dalam lambung. Mencegah Peradangan Peradangan terjadi ketika kekebalan tubuh bereaksi saat mengalami infeksi. Terdapat senyawa kimia yang dapat mencegah peradangan dalam teh chamomile. Namun teh chamomile belum cukup efektif untuk mencegah atau mengurangi peradangan seperti wasir, radang sendi, gangguan autoimun, nyeri gastrointestinal, hingga depresi. Meskipun teh chamomile sudah digunakan untuk menangani mual dan kembung sejak zaman dahulu, namun masih perlu banyak penelitian lebih lanjut mengenai manfaat di atas.