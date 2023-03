Dalam rangka memeriahkan music festival Sound of Love di lapangan Tennis Indoor Senayan, AladinMall kembali membuka booth dengan berbagai penawaran menarik, Sound of Discount up to 90% + gratis ongkos kirim (ongkir) tanpa batas!

Event ini berlangsung pada 4 - 5 Maret 2023. Jadi, pastikan Anda sudah membeli tiket Sound of Love dan nikmati berbagai diskon menarik di booth AladinMall. Jadi, selain bisa menikmati acara musik, Anda juga bisa dapat untung karena banyak diskon!

Rekomendasi produk highlight yang bisa Anda dapatkan di promo tersebut!

Polla Polly - Sneakers Zenith Beige

Polla Polly - Sneakers Zenith Beige merupakan sepatu wanita model Korea yang kekinian sehingga dapat membuat penampilan Anda terlihat stylish dan memesona. Naikkan 1 size ketika Anda membeli produk ini karena ukurannya dibuat lebih kecil. Dapatkan produk ini seharga Rp172.000 saja dari harga normal Rp729.000.

Polla Polly - Hyun Black - Sepatu Heels Wanita

Polla Polly - Hyun Black - Sepatu Heels Wanita terbuat dari kombinasi brukat dan sintesis sehingga dapat membuat penampilan Anda terlihat lebih mewah. Cocok untuk digunakan ke pesta atau acara formal lainnya. Miliki produk ini segera mumpung cuma Rp113.900 saja dari harga normal Rp629.000.

Laptop Axioo Mybook Z10 Metal RAM 16GB

Laptop Axioo Mybook Z10 Metal (RAM 16GB/ 512GB NVMe) dilengkapi dengan

LCD 14" inch IPS (16:9), layar yang luas ini akan mendukung pekerjaan Anda dengan sempurna. Rasakan pengalaman browsing yang cepat karena sudah didukung Processor Intel® Core™ i5-1235U Processor (10 Cores, 12 Threads, Base TDP: 15W). Miliki produk ini segera mumpung cuma Rp8.999.000 saja.

Laptop Axioo Mybook SAGA 12 RAM 16GB

Menonton atau bekerja menggunakan Laptop Axioo Mybook SAGA 12 (RAM 16GB/ 512GB NVMe) dijamin lebih puas karena memiliki layar LCD 16" inch 2,5K Resolution IPS Display (16:10). Dilengkapi dengan Processor Intel® Core™ i5-1240P (12 Cores, 16 Threads, TDP:28W) untuk performa yang lebih cepat. Dapatkan produk ini seharga 9.699.000 saja.

Ellips Hair Vitamin Moroccan Oil - Hair Treatment Jar (Buy 1 Get 1)

Ellips Hair Vitamin Moroccan Oil merupakan vitamin rambut yang diperkaya dengan Moroccan Oil, Jojoba Oil, Vitamin A, C, E, dan Pro Vit B-5 yang dapat merawat, menutrisi dan melindungi rambut yang rusak, kering dan bercabang.

Dengan menggunakan produk ini, rambut menjadi tampak lebih sehat, lembut, dan lebih mudah diatur. Tersedia dalam kemasan blister dan jar. Dapatkan produk ini seharga Rp119.000 saja dari harga normal Rp238.000.

Selain beberapa produk rekomendasi di atas, masih ada banyak banget item lainnya yang tersedia di AladinMall! Untuk melihat item dari brand lainnya, silakan kunjungi masing-masing Official Store melalui AladinMall.id, atau KLIK DI SINI.

Selain bisa belanja dengan harga super hemat, AladinMall juga punya gratis ongkir tanpa batas lho!

Selain bisa belanja dengan harga super hemat, nikmati juga #BukanGratisOngkirBiasa karena gratisnya tanpa batas (dengan syarat dan ketentuan yang berlaku)! Caranya, pilih jasa pengiriman dari SAP saat melakukan pemesanan ya! Belanja super hemat, ya cuma di AladinMall!

Informasi AladinMall

AladinMall merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, super hemat, serta gratis ongkir ke seluruh Indonesia (dengan syarat dan ketentuan yang berlaku).

Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladinmall.id. Selain itu, Anda juga bisa melakukan kunjungan ke situs resmi AladinMall di AladinMall.id dan klik di bagian banner bertuliskan promo, atau akses melalui aplikasi Mister Aladin di Google Play Store atau App Store.

Follow Berita Okezone di Google News

(hel)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.