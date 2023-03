HARI pertama perhelatan Festival musik Sound Of Love yang digelar di lapangan Tenis Indoor Senayan Jakarta, hari ini, Sabtu, (4/3/2023) tampak disambut antusias oleh pengunjung.

Bahkan, beberapa diantara mereka tampak sengaja tampil maksimal untuk menghadiri pergelaran Sound Of Love di hari pertama.

Salah satunya Nay Azmi. Wanita berusia 28 tahun ini tampak terlihat modis dengan outfit nan cerah dan ceria di sore yang mendung itu.

Ia mengaku sengaja memilih outfit berupa atasan turtleneck yang dipenuhi dengan motif kotak-kotak berwarna hijau. Ia tampak mendukung penampilan eksentriknya dengan mengenakan outer rajut polos berwarna hijau.

“Sengaja pilih outfit yang nyaman untuk nonton konser di Sound Of Love ini. Dan kenapa pengen tampil eksentrik karena aku ingin merayakan kebebasan saat menikmati musik saat konser. Ya maklum ya, udah lama ga nonton konser setelah pandemi Covid-19, hehe,” ungkapnya.

Sebagai informasi, Sound of love the festival atau Sol The Festival yang bertajuk romantic love music ini dipersembahkan oleh iNews, MNC Portal dan MNC Multimedia Network.

Konser ini mengangkat cerita-cerita cinta yang pernah terekam dengan indah dihati para penikmat musik dan digelar tgl 4-5 Maret 2023 di lapangan Tenis Indoor Senayan Jakarta.