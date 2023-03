HARI pertama festival musik Sound Of Love yang digelar di Tennis Indoor Senayan, Sabtu, (4/3/2023) disambut antusias oleh pengunjung.

Sambil menantikan penampilan sederet musisi dan band yang tampil hari ini, mereka tampak jalan-jalan berkeliling area festival Sound Of Love yang dipenuhi oleh beberapa booth menarik.

Salah satunya, booth Ice Cream dari Sasa. Ya, Sasa sebagai salah satu merek yang terkenal dengan produk MSG ini tampak menyediakan ice cream nan unik yang bisa dibeli para pengunjung Sound Of Love.

Es krim unik yang terinpirasi dari kombinasi produk-produk unggulan Sasa, yaitu MSG dan Santan hingga yang menghasilkan produk ice cream dengan varian rasa yang unik ini berhasil membuat pengunjung dibuat penasaran untuk mencoba.

Setidaknya, ada empat varian Sasa ice cream, di antaranya varian I Am Special - Taro Ice Cream, Swagger Lover - Tiramisu Ice Cream, Call-A-Sun - Bubble Gum Flavored Ice Cream, dan yang terakhir varian Oh my Glow - Black Sticky Rice Coconut Ice Cream.

Eka Putri, salah satu pengunjung festival Sound Of Love tampak penasaran mencoba salah satu varian ice cream tersebut. Menurutnya, rasa ice cream dari Sasa tersebut cukup unik. ”Sebenernya nggak jauh berbeda dengan ice cream pada umumnya. Tapi ini kayak ada perpaduan rasa creamy sama MSG dikit, hehe,” ujar Eka. Tak hanya menikmati kelezatan ice cream, para pengunjung Festival Sound Of Love juga tampak dibuat penasaran mencoba SASA Ice Cream Truck untuk berfoto di booth Sound of Love. Pengunjung hanya perlu menunjukkan struk pembelian Sasa Ice Cream, kemudian bisa berfoto di booth Sound of Love, satu struk akan mendapatkan satu kali cetak foto. Bahkan, pengunjung juga bisa melakukan cetak foto selanjutnya dengan membeli Sasa Ice Cream lagi.

