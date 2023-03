JAKARTA - Perhelatan konser musik Sound of Love (SOL) The Festival berlangsung sangat meriah pada Sabtu-Minggu, 4-5 Maret 2023. Ribuan pengunjung bahkan sudah memadati area Tennis Indoor Senayan sebelum konser dimulai dan mengikuti ragam aktivitas yang ada.

Keseruan pengunjung pun turut terlihat di salah satu truk berwarna kuning yang terparkir di area outdoor. Mereka mengantri di depan etalase berwarna-warni dengan berbagai ornamen lucu yang menambah keceriaan suasana konser penuh cinta itu.

Rupanya truk tersebut merupakan persembahan spesial dari PT Sasa Inti yang bertajuk ‘Sasa Ice Cream Truck’. Ya, sesuai dengan namanya, perusahaan bumbu dapur terdepan di Indonesia sejak 1968 ini menghadirkan produk es krim dengan varian rasa yang unik bagi para pengunjung SOL The Festival.

Seperti diketahui, Sasa baru saja meluncurkan campaign Sasa Ice Cream yang merupakan hasil kombinasi produk-produk unggulan Sasa, yaitu Sasa MSG dan Sasa Santan. Kolaborasi ciamik tersebut nyatanya sukses melahirkan produk es krim dengan rasa unik dan berhasil menarik hati banyak pengunjung SOL The Festival.

Terdapat empat varian Sasa Ice Cream yang dapat dibeli oleh pengunjung dengan harga Rp25.000/cup. Antara lain, yaitu varian I Am Special - Taro Ice Cream, Swagger Lover - Tiramisu Ice Cream, Call-A-Sun - Bubble Gum Flavored Ice Cream, serta Oh My Glow - Black Sticky Rice Coconut Ice Cream.

Sasa Ice Cream Truck di Sound of Love The Festival. (Foto: MPI/Faisal Rahman)

“Salah satu produk inovasi dari kami, yaitu dengan menghadirkan Sasa Ice Cream yang bahan bakunya merupakan Sasa MSG dan Sasa Santan. Kami ingin memberi tahu pada masyarakat bahwa produk Sasa tidak hanya dapat dinikmati untuk makanan berat, tetapi juga untuk dessert hingga makanan-makanan manis juga bisa dinikmati dengan Sasa,” tutur Brand Representative PT Sasa Inti Aldina Bahri, Sabtu (4/3/2023).

Misi Sasa tersebut nampaknya cukup berhasil jika dilihat dari antusiasme pengunjung yang memadati Sasa Ice Cream Truck selama dua hari penyelenggaraan SOL The Festival. Meski sempat diguyur hujan, rupanya tak menyurutkan niat pengunjung untuk tetap menyantap kudapan dingin nan menyegarkan ini.

Selain itu, mereka juga dapat duduk-duduk bersama dan bercengkerama di area yang disediakan di sisi kiri Sasa Ice Cream Truck.

Beragam promo menarik pun ditawarkan untuk para pengunjung Sasa Ice Cream Truck. Pada pembelian pertama, pengunjung akan mendapatkan sticker eksklusif. Lalu dengan membeli 2 cup SASA Ice Cream, pengunjung dapat membawa pulang kipas eksklusif.

Jika membeli 3 cup akan mendapatkan enamel, membeli 4 cup akan mendapatkan tote bag, dan apabila membeli 5 cup es krim, pengunjung akan mendapatkan gratis kaos eksklusif.

Tak cukup sampai di situ, para pengunjung SASA Ice Cream Truck ini juga berkesempatan untuk berfoto di booth Sound of Love yang terletak persis di sebelah Sasa Ice Cream Truck.

Caranya sangatlah mudah, cukup dengan menunjukkan struk pembelian Sasa Ice Cream, satu struk akan mendapatkan satu kali cetak foto. Pengunjung bisa melakukan cetak foto selanjutnya dengan membeli Sasa Ice Cream lagi.

Contoh foto gratis yang bisa didapatkan dengan menunjukkan struk pembelian Sasa Ice Cream. (Foto: MPI/Faisal Rahman)

Salah satu pengunjung yang ditemui saat sebelum menonton SOL The Festival pada hari kedua, Minggu (5/3/2023) sore adalah Trie. Dia mengaku ingin mencoba produk terbaru Sasa Ice Cream karena mengetahui bahan bakunya yang cukup unik.

Selain itu, dirinya pun ingin mengabadikan momen bersama pasangannya dengan mencetak foto yang ada di booth Sasa.

“Rasanya ternyata enak dan seger walaupun dimakan setelah hujan-hujan gini. Menarik banget sih, apalagi truknya gemes dan lucu, bikin hidup suasana di sini. Terima kasih, Sasa!” ujarnya.

Sementara itu, Aldina Bahri mengatakan bahwa pihaknya akan menghidangkan lebih dari 10.000 cup es krim melalui Sasa Ice Cream Truck yang berkeliling di berbagai wilayah yang ada di Jakarta.

“Kami akan berkeliling salah satunya di CFD, PIK, Thamrin 10, dan beberapa titik lainnya dengan total hampir 10 titik. Kami menghidangkan 10.000 cup es krim sampai nanti sebelum bulan Ramadan. Kami juga menghadirkan merchandise-merchandise lucu yang bisa didapatkan pengunjung dengan pembelian produk Sasa Ice Cream,” ujarnya.

Adapun roadshow SASA Ice Cream Truck Jakarta berlangsung di beberapa titik, yaitu SASA Office pada 3 Maret 2023, Sound of Love The Festival di Tennis Indoor Senayan 4-5 Maret 2023, Thamrin 10 pada 10 Maret 2023, CFD di FX Sudirman pada 12 Maret 2023, dan Cove at Batavia PIK pada 18 Maret 2023.

Penampilan Ada Band menghibur penonton di Sound of Love the Festival. (Foto: MPI/Faisal Rahman)

Seperti diketahui, konser musik Sound of Love The Festival berlangsung sangat meriah pada Sabtu-Minggu, 4-5 Maret 2023 dan berhasil membius ribuan penonton yang menyaksikan penampilan musisi papan atas Indonesia.

Andmesh Kamaleng, Ada Band, Anji, Setia Band, Armada, Vierratale, RAN, Marcell Siahaan, Gigi hingga Slank tampil memukau membawakan lagu-lagu andalannya yang penuh cinta. Sampai jumpa di gelaran Sound of Love selanjutnya, ya!

(FDA)

