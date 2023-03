PAMELA Safitri tengah berbahagia, karena berulang tahun ke-30, tepatnya pada 5 Maret 2023. Pesta mewah dilangsungkan untuk menyambut umur baru.

"Selamat ulang tahun untuk orang paling luar biasa di Bumi, yaitu diri saya sendiri," kata Pamela di keterangan foto, dikutip MNC Portal, Selasa (7/3/2023).

Sejauh ini, di akun @pamelaaasafitriduoserigala sudah ada 3 unggahan terkait dengan pesta ulang tahun Pamela Safitri. Dari foto-foto itu, tampak pedangdut seksi ini begitu happy. Selain karena sedang berulang tahun, juga banyak sahabat tersayang di sekelilingnya.

Di sisi lain, tampilan Pamela Safitri di pesta ulang tahun ke-30 jadi sorotan. Biduan ini mengenakan dress merah bling-bling yang sangat pendek, bahkan masih ada belahan di sisi badan.

Bukan Pamela memang kalau gak seksi. So, berikut ini rangkuman 4 potret menggoda Pamela Safitri pakai dress merah bling-bling:

1. Nemplok di dinding





Entah kenapa Pamela Safitri memilih pose nemplok di dinding kayak begini. Tangannya ia taruh di dinding seraya kaki menghadap ke tembok.

Karena pose melangkah seperti itu, terlihat jelas paha Pamela Safitri di foto tersebut. Jujur, wajah Pamela di sini beda banget kan?

2. Foto tampak depan yang seksi





Jika sebelumnya tampak samping, di sini Pamela straight to the point menghadap kamera. Alhasil, netizen bisa lebih jelas melihat look Pamela dari depan yang begitu cantik.

Dress merah itu bukan hanya punya potongan pendek di bagian bawah, tapi juga beraksen open chest yang berani sekali. Alhasil area dada Pamela sedikit terekspos.

Di foto ini, Anda mungkin akan dibuat pangling dengan stocking bling-bling yang di-styling menutupi heels di bagian dalam. Kakinya begitu kecil, ya, di sini.

Follow Berita Okezone di Google News

3. Nah, akhirnya muka Pamela terlihat jelas di sini

Dan, di foto ini wajah Pamela baru terlihat jelas. Dua foto sebelumnya, entah kenapa kayak bukan Pamela. Mungkin efek styling rambut kali, ya. Di sini, Pamela tampak sangat manis dengan senyum terlukis di wajah. Tangan kiri menutupi perut, sedangkan tangan kanan ditempatkan di belahan dress. So pretty. 4. Pamela Safitri dan para bestie-nya

Tak mungkin rayakan ulang tahun sendiri, Pamela lewat foto ini memperlihatkan tamu spesialnya yaitu para sahabat alias bestie-bestienya. Pamela Safitri terlihat begitu stunning dengan dress merah sendiri di antara perempuan dengan dress hitam. Fotonya sangat spesial, ya. So, itu dia 4 potret menggoda Pamela Safitri pakai dress merah bling-bling. Berhasil bikin Anda pusing gak?

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.