INDUSTRI fashion memang menjadi salah satu industri yang melibatkan banyak peranan manusia. Mulai dari proses pembuatan hingga penampilan memang biasanya dibuat dengan tangan.

Tapi, ada yang berbeda dengan peragaan busana Coperni di Paris kali ini. Bermitra dengan Boston Dynamics, Ciperni membuat peragaan busana pertama dengan robot dan model yang berbagi panggung.

Saat lampu padam, empat pasang mata hijau mulai berkedip dalam kegelapan. Ketika "Spots", anjing robot Boston Dynamic, dalam garis-garis tarantula berwarna kuning dan hitam mengintai ke dalam ruangan.

Model pun muncul untuk berbagi panggung dengan Spots, membantu model melepaskan mantel. Lima robot anjing lain mengambil dan membawa tas model untuknya.

Pertunjukan itu adalah "dongeng modern", mengonfigurasi ulang puisi abad ke-17 Jean de la Fontaine "The Wolf and the Lamb" menjadi cerita tentang hubungan kekuatan antara manusia dan robot, kata para desainer Coperni setelah pertunjukan.

Ide ini berawal dari Sébastien Meyer dan Arnaud Vaillant, duo di belakang perusahaan Coperni, melakukan perjalanan ke Boston untuk bertemu dengan pencipta robot tercanggih di dunia.

Vaillant mengatakan Boston Dynamics adalah perusahaan robot pertama yang menandatangani piagam bahwa mereka tidak akan pernah memberikan senjata kepada robot, dan mereka yang pertama mengirim robot ke Ukraina untuk membersihkan situs bom berbahaya. "Pesan kami adalah pesan positif, bahwa manusia dan teknologi dapat hidup bersama secara harmonis,” ucap Vaillant, seperti dilansir Antara dari The Guardian. Coperni adalah merek yang terobsesi dengan teknologi, yang musim lalu merusak jaringan internet dengan menyemprotkan gaun dari kaleng aerosol langsung ke tubuh model Bella Hadid selama pertunjukannya.

