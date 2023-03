Penampilan Jisoo BLACKPINK di Paris Fashion Week 2023 pada Selasa (28/2) membuat netizen kagum hingga terpana. Pasalnya, Jisoo merupakan Idol K-POP pertama yang berhasil masuk dalam majalah bergengsi Vogue France.

Jisoo BLACKPINK tampil sebagai Global Brand Ambassador DIOR untuk menampilkan koleksi DIOR pada Fall/Winter 2023. Seperti apa outfit Jisoo? Berikut Okezone rangkumkan dari akun Instagram Dior dan @sooyaaa__, Senin (6/3/2023).

Mewah dan elegan

Jisoo mengenakan purple dress serta heels dan hand bag ala DIOR yang senada berwarna hitam sehingga menambah kesan mewah dan elegan. Penampilannya ini menuai pujian dari netizen. Gayanya pada postingan tersebut sukses membanjiri kolom komentar pada unggahan Instagramnya.

“Amazing dress of top model” ucap @balkrof

“Oh my princess” kata @catnoahqq

“What is this beautiful dress? The dress is beautiful, but you are the one who localized it more” komentar @hyun_nikii

“Purple dress and hair and makeup is the best ever” cap @butterfly.koo

Jisoo tampil anggun

Tampilan Jisoo sangat mencerminkan perempuan elegan dengan postur tubuh dan gaya berpakaiannya, Paduan purple dress serta heels dan hand bag yang senada membuat penampilan Jisoo makin menawan.

Cantik dibalut dengan gaun ungu





Melalui Instagram, DIOR juga mengunggah foto anggun Jisoo dengan mengenakan gaun strapless amethyst berwarna ungu tua yang elegan dan memperkenalkan Jisoo sebagai duta global DIOR untuk fashion dan kecantikan yang menerangi red carpet di #DiorAW23.

Makeup yang menawan Riasan wajah Jisoo yang flawless tidak menutupi natural beauty dirinya. Jisoo mengenakan riasan smokey eyes ditambah dengan rambutnya yang digerai dan bergelombang tentu menambah kesan cantik penampilannya. Tas DIOR menambah kesan mewah (Foto: Yan.vn) Sebagai Global Brand Ambassador DIOR, Jisoo tampil mengenakan hand bag DIOR berwarna hitam. Brand tersebut sangat terkenal dan laris di pasaran global Heels yang menyempurnakan penampilan

(Foto: Yan.vn) Selain tas, Jisoo tampil dengan ankle strap heels yang senada dengan hand bag yang ia gunakan. Heels ini menambah kesan mewah dan cantik Jisoo di red carpet Paris Fashion Week 2023. Demikian 5 potret Jisoo BLACKPINK saat menghadiri Paris Fashion Week 2023. Gimana menurut Anda tampilan personil girl band Korea ini?

