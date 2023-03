FUJI baru-baru ini membeli sebuah rumah mewah di kawasan Jakarta Selatan. Hal itu terlihat dalam salah satu konten yang ia unggah di Youtube.

“My dreams come true! Akhirnya aku Alhamdulillah banget aku terimakasih banget sama Allah. Dan buat kalian semua yang udah dukung aku, I Buy a new house. Thanks god. Akhirnya tahun 2023 impian aku kecapai,” ujae Fuji dalam Youtubenya, Fuji An.

Fuji juga mengungkapkan, untuk menemukan rumah impiannya saat ini, ia mengaku telah melakukan pencarian selama setahun dan telah melihat-lihat total 28 rumah.

Aku tuh proses pencarian rumah udah setahun gaes. Mungkin udah 28 rumah yang aku lihat-lihatin. Dan akhirnya aku ketemu jodoh aku Insya Allah, semoga berkah ya. Semoga disitu aku makin banyak ngonten,” ungkapnya.

Dalam vlog nya itu, Fuji lantas melakukan home tour. Ia tampak memamerkan rumah mewah bercat putih bergaya klasik Eropa itu. Sesampainya di sana ia mulai memasuki area utama rumah yang cukup luas tersebut.

Rumah tersebut tampak dilengkapi teknologi security nan canggih hingga pemandangan kolam renang outdoor lengkap dengan gazebo nan mewah.

Tak hanya itu, rumah tersebut juga tampak memiliki beberapa toilet yang cukup luas dan berteknologi canggih. Pasalnya, toilet tersebut memiliki toilet dudukan yang dilengkapi remote otomatis, mulai dari buka tutup secara otomatis, hingga remote untuk membilas.

Tak hanya bagian toilet, di bagian dapur rumah mewah ini juga memiliki kitchen set dengan sentuhan arsitektur nan modern. Kitchen set berwarna coklat tersebut tampak memiliki sebuah lemari khusus untuk mencuci piring secara otomatis.

Beralih ke bagian kamar, Fuji sendiri tak menyangka bahwa di bagian lantai atas rumah tersebut masih memiliki beberapa kamar.

“Ternyata seluas itu. Aku sendiri baru pertama kali ke atas sini, karena kayak udah capek mau naik ke atas sini,” ungkapnya.

Selain itu, ada sebuah kamar yang cukup luas yang disebut-sebut akan ditempati oleh sang keponakan, Gala Sky. Namun, Fuji menyebut kamar itu akan dicat ulang mengingat catnya masih dipenuhi dengan nuansa pink. “Masa Gala kamarnya pink,” tandasnya. Konten Fuji yang melakukan home tour itu lantas mendapat beragam komentar dari netizen. Tak sedikit dari mereka yang dibuat bangga olehnya karena bisa membeli rumah semewah itu di usia yang masih terbilang sangat muda. “20 tahun udah kebeli rumah masyallah ikut bangga fuji, rezeki nya nular amiinn,” ujar @tri*******. “Berkat kerja keras, berkat usaha. Berkat semuanya, team yang solid, org tua yg hebat org sekitar yang hebat.. Allhamdullillah ya alloh.. Ikut senang.. Ikut berkaca", umur 20th dah bisa beli rumah segede dan semewah itu.. Sehat selalu fuji dan keluarga,” ujar @meg****** “Fuji ..i'm so proud of you ..kamu patut dijadikan teladan ..disaat banyak remaja bergaya hidup hedon kamu tetap sedehana fokus menabung unt masa depanmu.kamu keren banget sumpah,” ujar @miw****** “Masyaa Alloh... Alhamdulillah uti msh usia 20 th udah mempunyai rumah mewah atas krj kerasnya dan do'a dari mmh papahnya. Smg sukses trs yah,” ujar @er*******.

