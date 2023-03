ADA banyak profesi di dunia ini yang mungkin bagi sebagian orang tak umum untuk dilakoni. Salah satunya penari eksotis. Profesi yang mengandalkan gerak tubuh yang menggoda sambil menanggalkan pakaian, baik sebagian atau keseluruhan ini cukup dipandang negatif terutama bagi budaya ketimuran.

Namun wanita satu ini tak segan untuk mengatakan bahwa dirinya berprofesi sebagai penari eksotis. Dialah Kiki, warga Indonesia yang memilih untuk tinggal dan menetap di Amerika Serikat.

Kiki diketahui menjadi penari eksotis di kawasan Virginia Beach, Amerika Serikat. Dalam wawancaranya dengan VOA Indonesia, ia terang-terangan mengakui menjalani profesi tersebut.

"Kalau bahasa Inggrisnya itu striptease, topless (dancer) gentleman club, penari eksotis," terangnya.

Sebelum menjadi penari eksotis, Kiki sempat bekerja sebagai cleaning lady. Namun karena ketertarikannya pada dunia klub malam dan gerakan tari, ia mencoba banting setir.

"Aku suka banget dancing, kadang ke klub itu dancing. Jadi itu enak banget, dancing udah gitu dapat duit. Why not?," ungkapnya pada VOA Indonesia.

Meski legal, banyak orang anggap rendah profesi penari eksotis karena dianggap pamer tubuh. Selain itu banyak juga penikmat tarian eksotis Kiki ini salah sangka pada dirinya.

"Yang laki-laki gak ngerti, mereka itu membayar kita untuk dapat fantasi. Tapi mereka itu kadang-kadang suka gak sadar. Kita itu baik, friendly sama mereka itu dipikirnya 'I can take you home' (saya bisa bawa pulang). Nggak!," terang Kiki.

Namun semua itu ia anggap sebagai risiko memilih profesi ini. Hingga saat ini, Kiki mengaku menikmati dan tidak menyesali profesi yang dijalaninya hingga saat ini.

"Selama penghasilanku itu jujur, maksudnya bukan nyolong, bukan jual diri," tegas Kiki.

Hasil kerja kerasnya sebagai penari eksotis kerapa Kiki ia kirimkan ke kampung halaman untuk membantu keluarga di Indonesia.

"Semua uangku untuk keluarga. Hampir 90 persen buat keluarga," pungkasnya.