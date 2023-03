PEKAN mode Paris Fashion Week (PFW) 2023 selalu datang dengan kejutan, tak terkecuali dari rumah mode Coperni yang mengejutkan pencinta fashion dengan tas 'ajaib' mereka.

Ya, brand Coperni menghadirkan tas yang terbuat dari batu Bulan yang jatuh ke Bumi 55.000 tahun lalu. Batu luar angkasa itu kemudian dibentuk menjadi handbag yang dipresentasikan di Paris Fashion Week 2023.

Informasi ini disebarkan akun Twitter @churchofysl, Minggu (5/3/2023). Diperlihatkan juga dalam unggahan tersebut model dengan furr top bergaya vest yang tampil edgy. Aksesori berupa tas asteroid tersebut menyempurnakan look Coperni Fall 2023.

"Coperni fall 2023 meteorite swipe bag, made of moon rock that fell on earth 55,000 years ago in the south of france," tulis si penyebar informasi, dikutip MNC Portal, Selasa (7/3/2023).

Ya, berdasarkan kabar itu, asteroid Bulan yang dipakai untuk membuat tas tersebut jatuh di Perancis bagian Selatan. Tidak dijelaskan lebih lanjut lokasi pastinya maupun dari mana rumah mode Coperni mendapatkan material langka tersebut.

Meski begitu banyak netizen terkesima dengan handbag batu hitam tersebut. Namun, beberapa meragukan kebenaran informasi kalau tas hitam itu terbuat dari batu Bulan. "Apakah ini nyata?" tanya @djonot**. "Saya pikir awalnya itu 'kettlebell'. Apakah ini sesuatu yang memang ingin ditampilkan di dunia mode?" komen @SosoBelle**. "Memilih model berkulit hitam untuk mempresentasikan koleksi spesial adalah keputusan yang 'gila'," ungkap @chiland****. "Dan (batu Bulan) sekarang jadi bagian dari fashion?" tulis @cinderell****. "Ini benar-benar keren," puji @blade****. Cuitan terkait informasi ini sudah dilihat lebih dari 406 ribu netizen di Twitter dan menarik perhatian 9 ribuan netizen untuk memyukainya. Setelah tahu kalau sekarang ada tas terbuat dari batu Bulan berusia 55.000 tahun, apa komentar Anda?

