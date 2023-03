MEMBER BTS memang sudah dipercaya sebagai wajah berbagai rumah mode terkenal. Sebut saja Louis Vuitton, Versace hingga Bottega yang telah menunjuk para member BTS sebagai wajah mode mereka.

Nah, terbaru Tiffany & Co yang memilih Jimin untuk menjadi global house ambassadornya. Dikenal sebagai stylenya yang unik hingga besarnya influence, Jimin adalah ambasador yang sesuai untuk brand perhiasan luxury, Tiffany & Co. Dengan hal ini, Tiffany & Co membuka chapter baru akan terbukanya peluang dalam dunia musik, seni, budaya, dan kemewahan.

“Kami menantikan untuk menyambut artis multifaset Jimin dari BTS sebagai kami duta terbaru. Ia mewujudkan energi, gaya dan rasa modernitas itu melambangkan Tiffany and Co.” kata Alexandre Arnault, Wakil Presiden Eksekutif, Produk dan Komunikasi.

BACA JUGA: Album Solo Jimin BTS Berjudul FACE Rilis 24 Maret

“Kami bangga dan sangat bersemangat untuk mengungkap kampanye masa depan kami bersama dia meluncurkan nanti musim semi ini.”

Jimin yang telah dikenal di berbagai belahan dunia atas bakatnya dalam bidang vokal, dance, hingga stage presence-nya. Baru-baru ini ia merilis album official untuk solo pertamanya yang bertajuk FACE.

Sebagai house ambassador dari Tiffany & Co, Jimin akan memperkenalkan brand tersebut dengan menggunakan design ikonik dari brand perhiasan tersebut untuk campaign ke depannya. Postingan Tiffany & Co memuat Jimin yang memancarkan aura berkelas dengan berbalut suit hitam dan gelang Tiffany & Co di tangannya.

Follow Berita Okezone di Google News

Jimin memberikan kesan pesannya sebagai house ambassador terbaru dari Tiffany & Co, “Merupakan kehormatan besar untuk bermitra dengan Tiffany dan mewujudkan nilai-nilai merek yang memiliki semangat untuk desain, inovasi dan kesenian.” kata Jimin. Tiffany & Co sendiri adalah brand perhiasan yang identik dengan kemewahannya, yang mana didirikan di New York pada 1873 oleh Charlew Lewis Tiffany. Hingga kini, Tiffany & Co selalu memberikan komitmen terbaiknya untuk mengadirkan produk-produk yang berkualitas tinggi. Nantikan kampanye terbaru dari Tiffany & Co dan Jimin di masa yang akan datang. Ingin tahu lebih lanjut tentang first class Lifestyle, silakan klik HighEnd-Magazine.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.