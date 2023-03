PEKAN mode Muslim Fashion Festival atau Muffest+ 2023 memberi ruang bagi desainer muda unjuk gigi. Di hari pertama penyelenggaraan, Selasa, 7 Maret 2023, hadir di runway koleksi Institut Kesenian Jakarta (IKJ) dan Binus International Fashion Design.

Dari pandangan langsung MNC Portal di Muffest+ 2023, koleksi desainer muda itu tak kalah elok dari jenama atau desainer modest yang namanya sudah besar. Ini menunjukkan bahwa kualitas desainer muda Tanah Air semakin baik.

So, mau lihat seperti apa koleksi dari desainer muda IKJ dan Binus International Fashion Design di Muffest+ 2023 yang diselenggarakan di The Westin Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan? Berikut ulasan selengkapnya:

Desainer muda IKJ mengambil inspirasi koleksi untuk Muffest+ 2023 dari Stasiun Tanjung Priok. Tema koleksinya sendiri adalah 'Systematic Strokes'.

Bagi mahasiswa Desain Produk Mode dan Busana Fakultas Seni Rupa Institut Kesenian Jakarta, Stasiun Tanjung Priok adalah bangunan bergaya arsitektur art deco yang indah. Punya detail di banyak sudut, mengilhami mereka untuk lahirkan karya fashion.

Penggunaan tren Spirituality dengan sub-tren modern sangat sesuai untuk penggambaran sifat kokoh dan geometris. Itu juga terlihat dari koleksi yang dihadirkan di runway.

Style feminin elegan dan urban look terlihat jelas di koleksi IKJ. Siluet boxy-line, A-line, dan H-line mempertegas sifat kokoh Stasiun Tanjung Priok yang hadir di koleksi ini.

Permainan warna seperti akromatik, hijau, shade, dan coklat coba menghidupkan suasana Stasiun Tanjung Priok dalam koleksi ini. So cool!

Ada tujuh mahasiswa yang tampil membanggakan IKJ di Muffest+ 2023, mereka antara lain Muhammad Rizky Dwi Mawanda, Fika Dwi Aprilia, Sofie Diniarti Putri, Afifa Auprila Haniningdita, Shinta Devi Sujaya, Ratu Safira, dan Sarni Artha.

"Hadirnya produk fashion mahasiswa IKJ di runway Muffest+ 2023 ini membuktikan bahwa kualitas karya mahasiswa sudah setara dengan desainer profesional dan patut diapresiasi," kata Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain IKJ, Anindyo Widito.

"Keterlibatan mahasiswa IKJ di ajang seperti ini juga merupakan implementasi dari kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang mana mahasiswa belajar dengan mendapatkan pengalaman dan pembelajaran dari kegiatan di luar kampus," tambahnya.

Tema koleksi yang dihadirkan di Muffest+ 2023 adalah 'Celestial Sphere' yang menceritakan kehidupan dan keindahan Bumi. Warna yang dipakai cukup vibrant, mulai dari hijau, pink, dan biru, yang mana itu juga warna yang mendeskripsikan Bumi yang cenderung terang.

Koleksi yang dihadirkan bergaya kasual dan semi-formal. Ini dipilih agar lebih mudah diterima pasar dan tentunya 'wearable' bagi pencinta mode Tanah Air.

Nama-nama desainer muda Binus International Fashion Design antara lain Nahid Studio by Rula Nahid; Alfice by Shinbi Jeon, Davin Darmawan, Nasya Alta, dan Rasya Suhardjo; The Collage by Yoshella Febe silalahi; serta Cycled of Intertwined by Stephanie Widjaja.

Hadir di Muffest+ 2023 membuat para desainer muda Binus International Fashion Design semakin sadar bahwa pasar busana Muslim di Indonesia begitu besar dan potensinya amat luar biasa untuk dikembangkan.

"Hadir di Muffest+ 2023 adalah kesempatan yang baik untuk meningkatkan exposure karya-karya mahasiswa terhadap tren busana Muslim," papar Ratna Dewi Paramita selaku Head of Fashion Program BINUS International.

"Tampil di ajang ini juga memberi kesempatan bagi desainer muda kami untuk terampil dan berbakat supaya bisa bersaing dengan produk yang berkualitas di pasar global," tambahnya.

So, bagaimana nih menurut Anda koleksi desainer muda IKJ dan Binus International Fashion Design? Sudah siapkah koleksi mereka hadir di masyarakat, khususnya untuk pencinta Modest wear?