NANA Komatsu dipilih sebagai bintang utama untuk campaign CHANEL Fall Winter 2023. Dia pun tampil bersama dengan suaminya di Chanel Paris Fashion Week 2023.

Tampak menggandeng suaminya, Masaki Suda keduanya tampak manis dan serasi. Aktris cantik ini tidak datang sendiri, melainkan bersama suaminya, Masaki Suda.

Masaki Suda tampak menemani sang isteri secara atentif. Keduanya tampak sumringah bertemu dengan orang-orang hebat yang ikut datang di acara fashion show tersebut. Tampak pula pertemuan keduanya dengan idol Jennie Blackpink yang menjadi sorotan. Bahkan Nana Komatsu menunjukkan keakraban dengan mengambil foto bersama Jennie.

Netizen juga diperlihatkan bagaimana Nana Komatsu mengenalkan Masaki Suda sebagai suaminya lewat video singkat yang tersebar di internet. Tampaknya Masaki Suda diperkenalkan oleh isterinya kepada Inez & Vinoodh yang telah bekerja sama dengan Nana dalam campaign kali ini. Duo fotografer tersebut merupakan orang-orang dibalik pemotretan Nana Komatsu koleksi runway CHANEL Fall Winter 2023.

β€œHe is my husband,” ujaran Nana saat mengenalkan Masaki Suda membuat khalayak ikut berbunga-bunga. Sebelumnya kedua pasangan aktor-aktris, Masaki Suda dan Nana Komatsu dikabarkan telah menikah pada tahun 2021 lalu, keduanya digaungkan sebagai pasangan serasi di dunia entertainment Jepang.

Sekadar informasi, Nana Komatsu adalah seorang pemeran dan mmodel asal Jepang. Dia terkenal karena perannya dalam The World of Kanako (2014), Destruction Babies (2016), Drowning Love (2016), The Black Devil and the White Prince (2016), My Tomorrow, Your Yesterday (2016), After the Rain (2018), Farewell Song (2019), Threads: Our Tapestry of Love (2020) dan Sakura (2020).

