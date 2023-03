INDONESIA tengah memasuki musim pancaroba. Hal ini menjadikan keadaaan cuaca tak menentu. Tak hanya berdampak pada kesehatan fisik seperti flu dan batuk, tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan kulit.

Masalah kulit yang umumnya timbul diantaranya seperti jerawat, kulit kering, maupun noda membandel pada kulit terutama wajah. Karenanya, membersihkan wajah saja tidak cukup, melainkan harus dirawat.

Nah, begini cara merawat kulit di musim pancaroba yang bisa Anda coba!

Memilih sabun yang sesuai dengan jenis kulit

Meskipun tampak sepele, namun apabila sabun yang Anda gunakan tidak cocok dengan jenis kulit, terutama kulit sensitif, maka akan menyebabkan iritasi seperti gatal-gatal dan muncul ruam kemerahan pada kulit.

Lakukan eksfoliasi wajah

Eksfoliasi wajah penting dilakukan saat memasuki musim pancaroba karena dengan mengeksfoliasi kulit, maka sel-sel kulit mati dan kotoran yang menempel akan terangkat dan membuat wajah bersih kembali. Maka dari itu, untuk menjaga kebersihan kulit wajah dan mencegah kulit kusam, sebaiknya Anda mengeksfoliasi kulit wajah minimal seminggu sekali.

Rutin menggunakan pelembap

Pelembap dapat menghindari paparan sinar UV dan debu akibat polusi udara. Sebaiknya gunakan pelembab ber-SPF tinggi supaya kulit Anda terlindungi dari sinar matahari. Ketika sedang hujan atau dalam cuaca dingin pun Anda juga perlu menggunakan pelembab supaya kulit tetap lembab dan tidak kering.

Menggunakan serum

Pilihlah serum yang mengandung antioksidan karena dapat membantu menangkal radikal bebas yang bisa merusak kulit. Penggunaan serum antioksidan dapat diterapkan di pagi hari sebelum menggunakan skincare apapun, karena penggunaan serum pada pagi hari juga dapat membantu penyerapan sunscreen lebih optimal.

Berbicara soal serum, pilih yang multifungsi karena bisa menghemat bujet Anda. Jadi, wajah tetap terawat dan sehat, namun dompet juga aman. Seperti Soulyu Miracle Serum Mist misalnya.

Soulyu Miracle Serum Mist adalah produk kosmetik yang mempunyai fungsi skincare dengan manfaat 4 in 1. Kombinasi manfaat sebagai serum, primer water, make up sets, dan face mist untuk membantu make up tetap bertahan lama, pigmented, transferproof dan tidak membuat make up bergeser serta mampu merawat dan menyegarkan kulit pada wajah.

Dapat digunakan sebagai:

- Base make up dengan fungsi primer

- Setting spray lock untuk membuat make up lebih kokoh, tahan lama dan tidak bergeser

- Skin care wajah yaitu serum dengan kandungan Collagen untuk meregenerasi sel kulit baru dan plumpy, Alpha arbutin untuk mencerahkan wajah, Niacinamide dan sodium hyaluronate untuk melembabkan wajah dan membuat plumpy pada wajah

- Face mist untuk membantu menyegarkan wajah dari kulit kering dan kusam serta membuat wajah kembali on dan ready

Tersedia untuk kulit normal sampai kering. Untuk varian kulit normal cenderung kering, Anda bisa menggunakan varian Brightness &Hydrates. Sedangkan untuk kulit normal cenderung berminyak, pilih varian Soothes &Oil Control. Yuk segera miliki produk ini di marketplace kesayangan Anda!

